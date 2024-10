Rok rządów Tuska. 107 mld zł deficytu budżetu

W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 107,28 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 58,3 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Po sierpniu br. deficyt wynosił 88,65 mld zł.

Resort podał w komunikacie, że po wrześniu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły dochody 460,2 mld zł, tj. 67,4 proc. planu, wydatki 567,48 mld zł, tj. 65,5 proc. planu.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Dochody z VAT wzrosły o 19,9 proc. r/r, z PIT - o 22 proc., z CIT spadły o 16,6 proc. po wrześniu

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 19,9 proc. r/r (tj. o ok. 36 mld zł) i wyniosły 217,2 mld zł po wrześniu 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 22 proc. r/r (tj. o ok. 12,3 mld zł) do 68,4 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 16,6 proc. r/r (tj. ok. 9 mld zł) i wyniosły 45,2 mld zł.

„Dochody z VAT we wrześniu br. były wyższe o 2,7 mld zł, tj. 13,3 proc. r/r i wyniosły ok. 22,9 mld zł. Wykonanie dochodów z tyt. VAT we wrześniu dotyczyło transakcji ekonomicznych zrealizowanych w sierpniu. Pozytywnie na dynamikę dochodów z VAT wpłynęła sprzedaż detaliczna, która wzrosła w sierpniu nominalnie o 3,2 proc. r/r” - czytamy w komunikacie.

Dochody z CIT we wrześniu br. okazały się znacząco wyższe od uzyskanych we wrześniu 2023 r. Wynika to głównie z różnych terminów rozliczenia rocznego CIT w 2023 i 2024 r. W szczególności wrzesień 2023 r. był miesiącem, w którym koncentrowały się ubiegłoroczne zwroty nadpłaconego podatku. Z kolei zwroty w 2024 r. miały miejsce już w poprzednich miesiącach. Dodatkowo ze względu na system równych udziałów w dochodach z CIT dla jst w ciągu roku, całość zwrotów widoczna jest po stronie budżetu, podkreślono.

Wydatki budżetu wzrosły o 25,4 proc. r/r do 567,5 mld zł na koniec września

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. wyniosło 567,48 mld zł tj. 65,5 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 114,8 mld zł (tj. o 25,4 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (452,7 mld zł, tj. 65,3 proc. planu), podało Ministerstwo Finansów.

„W okresie styczeń-wrzesień 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w wysokości 124,7 mld zł tj. 69,5 proc. planu, Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości 96,1 mld zł tj. 81,5 proc. planu, Obrona narodowa - w wysokości 66,2 mld zł tj. 56,2 proc. planu, Obsługa długu Skarbu Państwa - w wysokości 39,6 mld zł tj. 59,5 proc. planu, Budżety wojewodów - w wysokości 39,1 mld zł tj. 77,2 proc. planu, Sprawy wewnętrzne - w wysokości 31,4 mld zł tj. 70,1 proc. planu, Środki własne UE - w wysokości 23,9 mld zł tj. 69,2 proc. planu, Szkolnictwo wyższe i nauka - w wysokości 22,8 mld zł tj. 72,5 proc. planu” - czytamy w komunikacie.

Porównując wykonanie wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. z okresem styczeń-wrzesień 2023 wyższe wykonanie odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 52,2 mld zł), co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” - od 1 stycznia 2024, wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 39,2 mld zł i było wyższe od wykonania po dziewięciu miesiącach 2023 o 7,8 mld zł tj. o ok. 24,7 proc.. W kwietniu i we wrześniu zostało wypłacone z budżetu ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. trzynasta i czternasta emerytura, które w ubiegłym roku finansowane były z Funduszu Solidarnościowego.

„W ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 17,5 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc.. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla JST” - czytamy dalej.

W części 29 - Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 10,5 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz z przekazaniem środków do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W części 85 - Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 8 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla przedszkoli, a także komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej oraz środków na staże i specjalizacje medyczne.

„W części 29 - Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 6,5 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz z przekazaniem środków do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano więcej środków na wydatki o 1,7 mld zł, co jest rezultatem wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi. W części 84 - Środki własne UE przekazano więcej o 1,6 mld zł, co było spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc” - wymieniono też w komunikacie.

