Japończycy dołączają do innowacyjnego projektu w Polsce

Coraz więcej globalnych firm zainteresowanych współpracą z polskim rządem. Japońska Takeda dołączyła do Warsaw Health Innovation Forum.

Pomysł premiera Mateusza Morawieckiego nabiera kształtów. Do Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) dołączyli dziś kolejni partnerzy. Najważniejszym z nich jest japońska Takeda.

Jak przypominają przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, Warsaw Health Innovation Hub to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Mówimy dziś o precedensowym momencie, w którym wspólnie tworzymy platformę zaufania, w ramach której partnerzy publiczni i biznesowi wspólnie definiują cele dla optymalizacji i rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Kreujemy akcelerator rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia dający szansę na wdrożenie najwyższej jakości rozwiązań cyfrowych, sprzętowych i medycznych, które mam nadzieję, będą wkrótce trafiały do polskich pacjentów, zapewniając wyższą jakość leczenia - mówił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Do WHIH dołączyła właśnie Takeda Pharma. Podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się w siedzibie Agencji Badań Medycznych w obecności pana Akio Miyajimy, Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Japonii w Polsce oraz pani Tae Sato-Takita, Drugiej Sekretarz i Szefowej Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej Ambasady Japonii. Porozumienie o współpracy z ramienia Takeda Pharma podpisał Jean-Luc Deley, Head of Central South East Europe Takeda.

Mam dziś wielką przyjemność uczestniczyć w podpisaniu porozumienia między Agencją Badań Medycznych a Takeda Pharma. Pandemia Covid-19 to poważne wyzwanie dla świata przypominające nam, jak ważna jest jakość systemu ochrony zdrowia dla bezpieczeństwa naszej działalności społecznej i gospodarczej. Jednakże historia uczy nas, że trudny czas staje się czasem szans. W przyszłości możemy to wykorzystać jako szansę do tworzenia innowacji dzięki zaawansowanej technologii. Jako japoński ambasador jestem zachwycony i dumny, że Takeda jedna z globalnych firm biofarmaceutycznych podpisuje porozumienie z ABM i przyczyni się do rozwoju nowych technologii i badań naukowych w ochronie zdrowia w Polsce, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Życzę państwu wielu sukcesów. Japonia i Polska to dwa kraje kwitnącej przyjaźni - mówił Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce.

Europa Centralna to coraz ważniejszy obszar działalności firm z naszego sektora. Dzieje się tak dzięki dynamice rozwoju krajowych gospodarek, doskonale wykształconym pracownikom i coraz lepszym warunkom dla partnerskiej współpracy biznesu ze światem nauki. Najnowsza historia Polski jest historią sukcesu; inwestując tutaj i wspierając innowacyjność sektora ochrony zdrowia chcemy być jego częścią, dzięki czemu możemy mieć wpływ na poprawę zdrowia pacjentów. Wierzę, że współpraca nawiązana przez Takedę w ramach Warsaw Health Innovation Hub zaowocuje udanymi projektami, które pomogą wielu pacjentom i przyczynią się do dalszej modernizacji polskiej ochrony zdrowia - zaznaczył Jean-Luc Delay, Head of Central South East Europe Takeda.

Poza Takedą w ramach WHIH chcą rozwijać swoje projekt Merck, Vamed oraz IQVIA. Podczas WHIH przystąpiło do niego pięć firm: AstraZeneca, EIT Health, Microsoft, Polpharma i Roche.

