Zatrzymania ws. fikcyjnych faktur. Gigantyczne straty!

Sześciu kolejnych przedsiębiorców ze Śląska zatrzymali śledczy ws. wprowadzania do obiegu fikcyjnych faktur VAT, wartych co najmniej 45?mln zł. Łączna wartość faktur przyjętych przez ostatnio zatrzymanych to 7,5 mln zł. Wobec mężczyzn zastosowano już środki zapobiegawcze.

Śledztwo przeciwko Adrianowi K. i innym podejrzanym, głównie o przestępstwa skarbowe, prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne w Katowicach, a nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Do przestępstw dochodziło w latach 2018-2020.

„W toku czynności w ostatnich dniach, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, zatrzymano łącznie sześć osób podejrzanych o wprowadzanie do obiegu fikcyjnych faktur VAT, celem wyłudzenia ze Skarbu Państwa nienależnego podatku VAT. Ostatnio zatrzymani to osoby w różnym wieku, prowadzące działalności gospodarcze – chodzi głównie o handel złomem. Uczestniczyły one w procederze jako odbiorcy faktur VAT, nie odzwierciedlających rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych” – powiedział w piątek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Wartość faktur przejętych przez tych zatrzymanych to 7,5 mln zł. Wobec mężczyzn zastosowano już wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi w tej sprawie. W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową w siedzibach podmiotów gospodarczych, działających na terenie województwa śląskiego.

Dotychczas w postępowaniu zatrzymano 38 osób, a wartość faktur ujawnionych u wszystkich podejrzanych do tej pory przekracza 45 mln zł. Wobec części podejrzanych skierowano do sądu akty oskarżenia.

„Jeśli chodzi o profil całej grupy, to chodzi o przeróżne interesy, od zakładów mechaniki pojazdowej, przez handel złomem, po roboty budowlane. Ale najaktywniej podejrzani działali w branży budowlanej, była to tu największa szara strefa. Faktury generowały koszty i jeszcze pomagały przedsiębiorcom legalizować budowy, gdzie pracownicy pracowali na czarno, m.in. Ukraińcy” – powiedział Hnatko.

PAP/kp