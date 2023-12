Policja zatrzymała groźnych oszustów podatkowych

Polskie służby we współpracy z niemieckimi organami ścigania rozbiły gang, który stoi za kradzieżą ponad stu samochodów i motocykli na terenie Niemiec, sprzedawanych następnie w Polsce. Zatrzymanych zostało dziewięciu podejrzanych, wszyscy trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia