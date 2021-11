Zatrzymania w śledztwie dot. "pustych" faktur. Adwokat w grupie przestępczej

Sześciu kolejnych przedsiębiorców ze Śląska zatrzymali śledczy ws. wprowadzania do obiegu fikcyjnych faktur VAT, wartych co najmniej 45?mln zł. Łączna wartość faktur przyjętych przez ostatnio zatrzymanych to 7,5 mln zł. Wobec mężczyzn zastosowano już środki zapobiegawcze