E-hulajnogi. Prezes UOKiK wziął pod lupę firmę Logo-Sharing

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec operatora hulajnóg elektrycznych Logo-Sharing - poinformował w środę UOKiK. Wskazał, że płacąc za przejazd, konsumenci zgadzali się na płatną subskrypcję do 50 zł/dzień. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów firmie grozi kara do 10 proc. obrotu

Jak poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, osoby korzystające z e-hulajnóg Logo-Sharing nie wiedziały, że płacąc za przejazd, zgadzały się na subskrypcję. Z ich kont automatycznie były pobierane pieniądze. Do Urzędu zgłasza się wiele osób, które były przekonane, że płacą za jeden przejazd; tymczasem z ich konta cyklicznie są pobierane opłaty: 20 zł lub 50 zł dziennie lub 100 zł tygodniowo, albo 300 zł miesięcznie.

Hulajnogi elektryczne Logo-Sharing dostępne są m.in. w Trójmieście, Krynicy Morskiej, Kołobrzegu. Aby skorzystać z pojazdu, konsument musi zainstalować aplikację, zaakceptować regulamin, podać numer swojej karty i wybrać pakiet (np. nazwa jednego z nich to „20 PLN/dzień dayPASS. Startujesz gratis oraz otrzymasz 40 min jazdy/dzień”).

Klikając w przycisk „Aktywuj” wiele osób nieświadomie zgodziło się na automatyczną subskrypcję. Konsumenci mieli utrudniony dostęp do informacji o tym jak zrezygnować z subskrypcji, co oznacza, że nadal mogą za to płacić. W ten sposób osoby zawiadamiające UOKiK straciły kilkaset, a nawet kilka tys. zł” - wyjaśnił UOKiK.