Glapiński uhonorowany Nagrodą Gospodarczą przez prezydenta

Prezes NBP prof. Adam Glapiński został w czwartek nagrodzony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Specjalną Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP

Prezydent RP Pan Andrzej Duda uhonorował prof. Adama Glapińskiego Specjalną Nagrodą Gospodarczą za utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-coV-2.

Uzasadniając przyznanie prof. Adamowi Glapińskiemu Specjalnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Andrzej Duda powiedział: […] „To nagroda, której wcześniej nie było. Zdecydowałem się ją nadać dlatego, że te ostatnie dwa lata, zwłaszcza czas poprzedniego roku, ale i w dużej części i tego to był czas bardzo trudny także dla mnie jako prezydenta, który martwi się o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, a to bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo gospodarcze, którego niezwykle ważną częścią jest bezpieczeństwo systemu bankowego”.

Do zadań kierowanego przez Adama Glapińskiego NBP należy umiejętność kierowania strumieniami gotówki, które są bankom potrzebne tak, aby nigdy nie zabrakło na zapotrzebowania klientów, ponieważ w momencie, w którym zaczyna jej brakować, zaczyna się panika bankowa, która czasem efektem domina może doprowadzić do zawalenia się całego systemu - mówił prezydent Andrzej Duda przy wręczeniu szefowi NBP nagrody.

Prezydent Duda wyraził uznanie dla szefa NBP za pilnowanie systemu finansowego w Polsce w dobie pandemii koronawirusa, lockdownu i kryzysu gospodarczego.

Nie wiadomo, co by się stało z polską gospodarką, z wieloma polskimi firmami, które później udało się uratować, nawet w sytuacji kiedy nie można było sprzedać towarów, nawet w sytuacji, kiedy nie można było produkować. Dzięki temu właśnie, że nie zawalił się system bankowy, że nie doszło do tej katastrofy. Ogromnie za to dziękuję - podkreślił prezydent Duda.