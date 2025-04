Radykalna zmiana w RPP. „Może w maju, może w lipcu”

Przewidujemy, że inflacja będzie niższa i będzie maleć, także inflacja bazowa - przekazał w czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że zmieniło się nastawienie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie poziomu stóp procentowych.

„Ostatnio pokazywałem, że na koniec roku inflacja ma być wyższa niż na początku, a w trakcie roku mniej więcej cały czas taka sama, w tym inflacja bazowa. I to się radykalnie zmieniło” - ocenił w czwartek Adam Glapiński.

Zmiana metodologii GUS zbiła wskaźniki inflacji

Wskazał, że zmiana „w dużym stopniu” wynika ze zmiany koszyka Głównego Urzędu Statystycznego. „Z racji zmiany tego koszyka inflacja spadła o 0,4 punktu procentowego - zamiast 5,3 mamy 4,9” - ocenił.

„Wszystkie dane są gdzieś liczone, wyznaczane. My jako Narodowy Bank Polski przyjmujemy je jako dane. To nas obowiązuje i to jest tym wskaźnikiem, który musimy brać pod uwagę. (…) Przewidujemy, że ta inflacja będzie niższa i będzie maleć. Także inflacja bazowa, co dla nas od dłuższego czasu jest najważniejsze” - stwierdził szef NBP.

Glapiński zwrócił również uwagę, że na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. „Chociaż jest decyzja o utrzymaniu, to łatwo odczytać z naszego komunikatu po posiedzeniu, że zasadniczo zmieniło się nastawienie Rady Polityki Pieniężnej. Jak mówię Rada Polityki Pieniężnej, to mam na myśli większość Rady” - powiedział.

„Przychodzę jako gołąb na czele gołębi”

„Kiedyś przyszedłem na posiedzenie i obwieściłem państwu, że Rada zmieniła nastawienie i przyszedłem wtedy jako jastrząb na czele jastrzębia - rada zmieniła wtedy stanowisko na zaostrzanie polityki pieniężnej. Tym razem jest odwrotnie - można by powiedzieć, że przychodzę jako gołąb na czele gołębi” - powiedział.

„Biorąc pod uwagę dane (…), można oceniać, że w najbliższym czasie, jestem upoważniony do takiego stwierdzenia przez Radę, może pojawić się przestrzeń do dostosowania polityki pieniężnej. Przekładając na ludzki język, do obniżenia stóp procentowych” - powiedział szef NBP.

Dodał też, że decyzja o ewentualnej obniżce zależy od kolejnych danych, które będą napływać z gospodarki.

„Nastąpił dopływ bardzo dobrych danych, ale jednorazowy dopływ tych danych nie wystarcza Radzie do podjęcia decyzji. Jest nastawiona na to, żeby obniżać stopy, ale musi być potwierdzenie przez następne dane” - podkreślił.

Glapiński stwierdził, że inflacja nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie, ale po rewizji danych przez GUS i wstępnych dobrych danych za marzec, jest istotnie niższa niż oczekiwał NBP.

Kiedy i jakiej wielkości obniżka stóp?

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obniżka stóp procentowych może nastąpić zarówno w maju, jak i w każdym innym miesiącu.

„To może nastąpić w maju, może nastąpić w czerwcu, może nastąpić w lipcu. (…) my jako Rada Polityki Pieniężnej podejmujemy decyzje stosownie do napływających danych i do aktualnych analiz” - stwierdził.

„W lipcu jest nasza kolejna projekcja i my zwykle do tych projekcji się odwołujemy. Ale jak są dane wcześniej, jak najbardziej (obniżka stóp - PAP) może mieć miejsce w maju” - dodał. Podkreślił, że stopy mogą spadać wtedy, kiedy spada inflacja - kiedy jest ona bliższa celu inflacyjnego. „Jak inflacja leci +na łeb na szyję+, to w pewnym momencie można dokonać dostosowania i obniżyć stopy procentowe” - stwierdził.

Podkreślił jednocześnie, że w jego ocenie nie powinien to być cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji. „Mój osobisty pogląd byłby taki, że na cykl trochę za wcześnie. (…) Uważam, że powinno nastąpić jednorazowe dostosowanie. Czy duże, czy małe, to zależy od danych” - powiedział.

Dopytywany o skalę obniżki, podkreślając, że to jego osobisty pogląd, stwierdził, że gdyby sytuacja była sprzyjająca, to dostosowanie mogłoby wynieść 0,5 pkt proc. i 0,5 pkt proc. w przyszłości. Jednak gdyby sytuacja z inflacją nie była klarowna ruch RPP powinien wynieść 0,25 pkt proc.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

PAP, sek

