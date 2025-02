Karol Nawrocki z poparciem NSZZ „Solidarność”

Obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki podpisał w czwartek umowę programową z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Zakłada ona m.in. utrzymanie wieku emerytalnego oraz kontynuację ochrony dotychczasowych osiągnięć dotyczących praw pracowniczych.

Uroczystość podpisania umowy programowej przez Karola Nawrockiego kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę odbyła się w czwartek w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

Spisujemy kontrakt z kandydatem na prezydenta

Duda przypomniał znaczenie sali BHP dla historii Polski i „Solidarności”. Dodał, że nie wyobrażał sobie, by umowa z Nawrockim została podpisana w innym miejscu. „Jest to wydarzenie - można powiedzieć terminem pięściarskim - wagi ciężkiej” - powiedział.

Zaznaczył, że „S” podpisała umowy programowe z prezydentem Andrzejem Dudą w 2015, kiedy po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę i w 2020 roku, kiedy ubiegał się o reelekcję. „Spisujemy kontrakt z kandydatem na prezydenta, aby wspólnie realizować cele, które są bardzo ważne dla związkowców, ale także dla polskich pracowników. I tak się stało z umową programową podpisaną dwukrotnie z prezydentem Andrzejem Dudą” - mówił.

„Zawsze wskazywaliśmy, kogo +Solidarność+ poprze w wyborach prezydenckich, bo wybory prezydenckie, to nie wybory partyjne, to wybory obywatelskie, i tu nigdy nie może zabraknąć +Solidarności+” - zauważył szef „S”.

Duda: Solidarność obdarzyła zaufaniem Karola Nawrockiego

Zwracając się do Nawrockiego podkreślił, że NSZZ +Solidarność+ obdarzyła go zaufaniem. „To wielkie wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Wiem, że dotrzymasz słowa” - stwierdził.

Dodał, że zna Nawrockiego od wielu lat i wie, że jest on dobrym i wrażliwym człowiekiem.

„Za to cię cenię i rozmawiając z tobą wiem, że będziesz dobrym, wrażliwym prezydentem i Polska, nasza kochana ojczyzna, nie zostanie sprzedana. Będziemy szli w tym kierunku, o który walczyli robotnicy w 1980 roku” - powiedział szef „S”.

Piotr Duda zwrócił się też do związkowców biorących udział w spotkaniu. „Moi drodzy, to działa prosto, to jest prosty mechanizm. Jeśli nie chcesz pracować aż do śmierci, głosuj na Karola Nawrockiego. Jeśli chcesz spędzić czas z rodziną w niedzielę, głosuj na Karola Nawrockiego. Jeżeli chcesz godnie żyć, pracować i zarabiać, głosuj na Karola Nawrockiego, bo to jest realna siła. To są prerogatywy prezydenta, prezydent może blokować te rozwiązania, które obecny rząd chce wprowadzać w życie, i my doskonale o tym wiemy” – oświadczył.

Karol Nawrocki (C) wśród związkowców Solidarności / autor: PAP/Adam Warżawa

Nawrocki: w 2025 roku znów realne rządzenie zastąpiła propaganda

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki podkreślił, że NSZZ „Solidarność” „od początku miał wyraźny charakter, odnosił się do wartości chrześcijańskich, upominał się o słabszego, walczył o prawa pracownicze, odnosił się do wartości niepodległości i suwerenności państwa polskiego”.

„Solidarność zrodziła się z faktu, że komunistyczna władza nie radziła sobie ani z polską gospodarką, ani z życiem Polaków w zakładach pracy, w polskich domach i Polacy musieli wychodzić na ulicę. Realne rządzenie zastąpiła propaganda i niestety wygląda to bardzo podobnie w nowych już okolicznościach w roku 2025” - ocenił Nawrocki.

Zaznaczył, że zna „S” jako badacz, historyk, autor książek, ale także jako pracownik i pracodawca. Jak ocenił, to ostatnie doświadczenie, jest najtrudniejsze. Podkreślił, że zawsze cenił w „Solidarności”, że potrafi „rzucać reflektor zainteresowania społecznego w te rejony, które często są niedostrzegalne dla pracodawców, dla prezesów czy dyrektorów” oraz umiejętność dialogu u „ludzi Solidarności”.

Nawrocki zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, Rada Dialogu Społecznego będzie dla niego forum, które będzie wzmacniał. „Będę się wsłuchiwał w głos Rady, bo Polska dziś potrzebuje dialogu” – zapowiedział.

Deklaracje kandydata na prezydenta

W preambule podpisanej w czwartek umowy podkreślono, że ”dziś na świecie znowu wieje wiatr wolności”. „Wolności, szacunku dla człowieka i solidarności” - czytamy.

W ramach podpisanej umowy Nawrocki zadeklarował, że w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu prezydenta RP, za pomocą wszystkich dostępnych mu narzędzi, w szczególności prawa inicjatywy ustawodawczej, weta prezydenckiego, wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją oraz możliwości promowania określonych rozwiązań z pozycji urzędu prezydenta RP, będzie realizował politykę opartą m.in. na dialogu oraz nauce społecznej kościoła katolickiego.

Miałby też kontynuować ochronę dotychczasowych osiągnięć dotyczących praw pracowniczych, w tym ograniczenia handlu w niedziele, utrzymania stale rosnącej płacy minimalnej, wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach umowy Nawrocki miałby też „stać na straży funkcjonowania związków zawodowych, w tym ich pluralizmu, niezależności oraz ochrony jego działaczy„. Do tego, tworzyć warunki i promować działania na rzecz zawierania układów zbiorowych pracy oraz utrzymać ulgi podatkowe od składek związkowych.

Kandydat na prezydenta ma także prowadzić politykę zmierzającą do ochrony miejsc pracy, wsparcia dla silnej polskiej gospodarki opartej na wartościach patriotyzmu gospodarczego.

Karol Nawrocki zobowiązał się, że po wyborze na funkcję Prezydenta RP doprowadzi do referendum ws. Zielonego Ładu / autor: PAP/Adam Warżawa

Będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu

Nawrocki powinien również podjąć działania hamujące „negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu„, w tym w szczególności złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE.

Nawrocki jako głowa państwa miałby też m.in. dążyć do utrzymania programów społecznych dla rodzin oraz działać „w poszanowaniu dla tradycji solidarnościowej i wartości chrześcijańskich”.

Wskazano również, że kandydat miałby wesprzeć ochronę zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia oraz ochronić polskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Zapisano, że Nawrocki miałby chronić polskie lasy i gospodarkę leśną, a także wspierać polski przemysł drzewny.

Dwie umowy programowe Andrzeja Dudy

Umowę programową z NSZZ „Solidarność” podpisywał też wcześniej Andrzej Duda. Najpierw w 2015 roku, jeszcze jako kandydat PiS na prezydenta RP, a pięć lat później jako prezydent ubiegający się o reelekcję.

W pierwszej umowie programowej A.Duda zobowiązał się m.in. do realizacji programu opierającego się na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Zadeklarował, że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, a także zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia.

Zobowiązał się również do „przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa”, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz do wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego.

Po podpisaniu drugiej umowy prezydent Duda zadeklarował, że w przypadku reelekcji będzie realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej „Obronimy Polskę Plus”, gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa, a opierający się na takich filarach jak wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.

Prezydent zapowiedział wówczas, że będzie nadal prowadził politykę rozwoju służącą społeczeństwu poprzez utrzymanie wsparcia dla rodzin, w tym przez programy społeczne, jak w szczególności „Rodzina 500 plus” i 13 emerytura, a także ochronę miejsc pracy, wsparcie dla silnej polskiej gospodarki oraz promocję patriotyzmu gospodarczego. Zapowiedział również wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasach epidemii.

Prezydent zobowiązał się też do kontynuacji reformy systemu emerytalnego, „z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy oraz przy zachowaniu prawa do emerytury w ustawowo określonym wieku nie później niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn”.

