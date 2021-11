Niedzielski: będzie postulat obowiązku szczepień w podmiotach leczniczych

W ustawie o weryfikacji szczepień przez pracodawcę znajdzie się postulat obowiązku szczepień w podmiotach leczniczych. Nie ma w niej katalogu kar, ale będzie możliwość rozstania się z niezaszczepionym pracownikiem podmiotów leczniczych – poinformował w sobotę w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski

Szef resortu zdrowia, pytany o zapowiedź projektu ustawy dotyczącej możliwości weryfikowania przez pracodawców zaszczepienia się przez pracownika przeciw koronawirusowi, odparł, że w jego opinii takie rozwiązanie byłoby znacznie bardziej skuteczne niż certyfikaty szczepień. Podkreślił, że dzięki temu pracodawca będzie mógł zarządzać pracownikami w zależności od stopnia ryzyka zakażenia i transmisji.

To rozwiązanie, które jest tutaj proponowane, jest rozwiązaniem, które jest moim zdaniem najlepsze ze względu na to, że odwołuje się do takiego poczucia odpowiedzialności, które jest bardzo ważne przy wykonywaniu obowiązków służbowych – mówił szef MZ.