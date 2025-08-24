Rabenda: czy rząd chce popełnić „polityczne samobójstwo”?

Zablokowanie prezydenckiego projektu ws. zamrożenia cen energii byłoby politycznym samobójstwem dla koalicji rządzącej, a zwłaszcza dla koalicjantów PO - ocenił prezydencki minister Karol Rabenda w „Do Rzeczy”. Dodał, że prezydent ma też zaprezentować rozwiązania ws. trwałej obniżki cen energii.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, która - poza regulacjami dotyczącymi budowy turbin wiatrowych - zawierała zapisy dotyczące przedłużenia mrożenia cen energii w czwartym kwartale br. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”, pytany był m.in., czy ewentualna podwyżka cen energii od 1 października po zawetowaniu przez prezydenta tej ustawy nie uderzy w prezydenta Karola Nawrockiego.

Blokada prezydenckiego projektu „politycznym samobójstwem”

„Nie wydaje mi się, aby to było politycznie wykonalne, żeby ktoś zablokował projekt pana prezydenta. To byłoby polityczne samobójstwo dla polityków koalicji rządzącej, a zwłaszcza dla koalicjantów Platformy Obywatelskiej. Poza tym trzeba też jasno powiedzieć, że dyskutujemy o przedłużeniu zamrożenia cen energii tylko na trzy miesiące. Powinniśmy dyskutować o tym, co będzie dalej, co się stanie w przyszłym roku i czy to zamrożenie powinno być kontynuowane lub co powinniśmy robić, żeby ceny energii w Polsce spadały” - ocenił Rabenda.

Przypomniał, że prezydent w kampanii wyborczej mówił, że zamrożenie powinno objąć cały rok. Nazwał też zawarcie przepisów dot. mrożenia cen energii w tzw. ustawie wiatrakowej „legislacyjnym cwaniactwem”. Stwierdził, że prezydent ma zaprezentować rozwiązania, które przełożą się na trwałą obniżkę cen energii w Polsce.

Trwała obniżka cen energii tylko przy zgodzie parlamentarnej

Minister odniósł się również do zapowiedzi prezydenta z kampanii wyborczej, zgodnie z którą Polacy mieliby płacić o 33 proc. niższe rachunki za prąd. Pytany, czy obietnica ta jest aktualna, odparł, że wszystkie zobowiązania prezydenta są aktualne i taki pakiet rozwiązań zostanie przedstawiony. Nie wskazał jednak, w jaki sposób prezydent ma zamiar doprowadzić do obniżenia cen rachunków, zaznaczając, że rozwiązania będzie prezentował sam Nawrocki.

„Muszę jednak jasno powiedzieć, że przy złej woli rządzących i większości parlamentarnej – tej, czy innej – te rozwiązania nie wejdą w życie, bo muszą być wprowadzane przy zgodzie parlamentarnej. Zapewniam, że pan prezydent przedstawi odpowiednie rozwiązania. Jeśli mamy w Polsce parlamentarzystów, którzy kierują się interesem obywateli, to powinno to uzyskać poparcie” - stwierdził Rabenda.

Prezydent nie jest przeciw energii odnawialnej

Prezydencki minister przekazał również, że prezydent nie jest przeciwko energii odnawialnej, a „problem polega na stabilności systemu”. Ocenił, że rozwiązania z tzw. ustawy wiatrakowej „destabilizują jeszcze bardziej system”, „wpływają one niekorzystnie na jego bezpieczeństwo, ale też zwiększają koszty”. Dodał, że znajdujące się w ustawie rozwiązania dotyczące wsparcia dla budowy biogazowni są w opinii prezydenta godne poparcia, ale „padły ofiarą cwaniactwa legislacyjnego rządu”. Przypomniał, że prezydent zadeklarował, że jeśli takie rozwiązania ustawowe znajdą się na jego biurku, mogą liczyć na jego podpis, a jeśli nie, prezydent przedstawi swój projekt.

Obecnie zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto obowiązuje do końca września. Zapisy dotyczące przedłużenie mrożenia na IV kwartał 2025 r. znalazły się w nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. ustawie wiatrakowej) w trakcie prac sejmowych.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

Takie rzeczy tylko za Tuska – rynek pracy w zamrażarce!

Orlen odkrył potężne złoże ropy. „Odwiert do 2250 m”

»»Skandal! Niemcy wykupują mieszkania we Wrocławiu! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!