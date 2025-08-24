Na Bałtyku Rosja już walczy z NATO - elektronicznie

Rosja może zostać pozbawiona częstotliwości radiowych dla lotnictwa cywilnego z powodu zagłuszania sygnału GPS nad Bałtykiem - przekazał w sobotę portal Moscow Times. Prawa do częstotliwości przyznaje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - przypomniała agencja Bloomberg.

Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa już w czerwcu alarmowały Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w sprawie coraz częstszych zakłóceń radionawigacji ze strony Rosji. W lipcu te same kraje wraz ze Szwecją i Polską zgłosiły w liście do ICAO aktywację rosyjskich systemów walki elektronicznej - przypomniała agencja.

85 proc. lotów nad Bałtykiem z zakłóceniami GPS

Litwa odnotowała 22-krotny wzrost częstotliwości zagłuszania sygnału GPS w porównaniu z rokiem poprzednim. Według litewskiego Urzędu Regulacji Łączności liczba samolotów poddanych zagłuszaniu w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o około 17 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2024 r. Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego zgłosił zaś przypadki zagłuszania nad Polską Globalnego Systemu Nawigacji Galileo. Od czerwca 2024 r. do lipca 2025 r. ich liczba wzrosła ponad siedmiokrotnie, odpowiednio z 347 do 2,5 tys.

Estonia oceniła, że w regionie gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach liczba zakłóceń. 85 proc. lotów jest dotkniętych przerwami sygnału. Rząd poinformował również, że zakłócenia w nawigacji satelitarnej przez Rosję spowodowały szkody o wartości ponad pół miliona euro w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ponadto Moskwa próbuje przechwytywać estońskie drony straży granicznej patrolujące granicę.

Rosjanie instalują nowe urządzenia zakłócające

Według Estońskiego Urzędu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych liczba przypadków celowego przesyłania nieprawidłowych współrzędnych (spoofingu) również znacznie wzrosła. W lipcu estońscy urzędnicy poinformowali, że rosyjskie wojsko przeniosło dodatkowe urządzenia do lokalizacji w pobliżu granicy. Także władze Łotwy uważają, że Moskwa przeniosła sprzęt do obwodu pskowskiego, graniczącego z Łotwą, poinformował w sierpniu nadawca publiczny.

Rosjanie przechodzą do zakłócania sygnału telefonii komórkowej

Co więcej, zakłócenia obejmują coraz szerszy teren i dotyczą również pasm częstotliwości używanych przez telefony komórkowe. - Najpierw zakłócenia dotyczyły lotnictwa, teraz zakłócenia dotyczą również morskich, żeglugowych i naziemnych wież komunikacyjnych – powiedziała szefowa litewskiego urzędu łączności Jurate Soviene.

Po przeanalizowaniu danych ICAO uznała, że źródłem ingerencji była Rosja. Organizacja wyraziła „poważne obawy” dotyczące bezpieczeństwa lotów i zapowiedziała, że jeśli Moskwa nie zapewni w ciągu 30 dni środków do wyeliminowania ingerencji, zostanie to uznane za potencjalne naruszenie prawa międzynarodowego. Rada Dyrektorów ITU zażądała zaś od Moskwy natychmiastowego zaprzestania ingerencji.

Zgodnie z Kartą ICAO państwa naruszające przepisy ITU mogą zostać zawieszone w wydawaniu nowych zezwoleń na użytkowanie częstotliwości radiowych, a także w ich ochronie. ICAO i ITU są agencjami ONZ.

Litewskie Ministerstwo Łączności poinformowało agencję Bloomberg, że zakłócenia nadal trwają. Wilno przekazało agencji, że przedstawiciele Rosji nie zaprzeczyli podczas spotkania ITU, że sygnały radiowe są zakłócane, ale uzasadnili to „koniecznością ochrony infrastruktury narodowej”.

Ogromna antena do walki elektronicznej powstaje w Królewcu

Jako uzupełnienie do powyższych doniesień warto zacytować doniesienie portalu defence24.pl o powstającej instalacji militarnej w Okręgu Królewieckim.

Niedaleko Polski i państw bałtyckich, zaledwie 25 km od granicy NATO, Rosja od dwóch lat buduje ogromny obiekt rozpoznania radiowego w Kaliningradzie, jak podaje Bild. Kompleks obejmuje ogromną antenę pierścieniową, prawdopodobnie o średnicy 1600 m — znacznie większą niż typowe instalacje. Po ukończeniu może umożliwić Moskwie przechwytywanie komunikacji NATO w Europie Wschodniej i krajach bałtyckich, a także zapewnić lepsze połączenia z okrętami podwodnymi na Morzu Bałtyckim i Północnym Atlantyku. - podaje @Defence24eng.

Bliskość obiektu do terytorium NATO jest szczególnie niepokojąca w kontekście trwających od miesięcy zakłóceń sygnału GPS nad Bałtykiem, które powszechnie przypisuje się rosyjskim działaniom w zakresie wojny elektronicznej – podsumowuje Defence24.

PAP, defence24, oprac. sek

