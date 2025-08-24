USA mówi Duńczykom „stop”. Nie będzie farmy wiatraków?

Duński koncern energetyczny Orsted poinformował w sobotę, że otrzymał od administracji USA nakaz wstrzymania prac przy swoim projekcie farmy wiatrowej Revolution Wind u wschodnich wybrzeży USA. Decyzja zapadła w czasie wizyty duńskiej delegacji rządowej w USA.

„Revolution Wind LLC (spółka Orsted - PAP) zastosuje się do decyzji wydanej przez Biuro Zarządzania Energią Oceanów (BOEM) ministerstwa spraw wewnętrznych USA i podejmie odpowiednie kroki dotyczące prac na morzu, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i środowisku” – podkreśliła firma w oświadczeniu.

Agencja BOEM decyzję tłumaczy „obawami, jakie pojawiły się w związku z dokonywanym przez administrację przeglądem projektów dotyczących energetyki wiatrowej na wodach USA”. „BOEM w szczególności stara się zająć kwestiami związanymi z ochroną interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych” – dodano.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował zieloną energię, mówiąc, że psuje krajobraz, jest zawodna i droga. Wiosną amerykańska administracja na miesiąc wstrzymała budowę farmy wiatrowej Empire Wind norweskiego koncernu Equinor.

Inwestycja gotowa w 80 proc.

Projekt budowy farmy wiatrowej Revolution Wind powstaje u wybrzeży stanu Rhode Island, na północny wschód od Nowego Jorku, w oparciu o wydane w 2024 r. przez BOEM ostateczne pozwolenie. Przedsięwzięcie jest gotowe w 80 proc., postawiono wszystkie fundamenty na morzu i 45 z 65 turbin wiatrowych.

Orsted podkreślił w komunikacie, że „analizuje wszystkie opcje szybkiego rozwiązania sprawy”, w tym współpracę z odpowiednimi organami wydającymi zezwolenia i potencjalne postępowania sądowe. Według spółki celem tych działań jest uruchomienie projektu Revolution Wind w połowie 2026 r.

Decyzja amerykańskiej administracji w sprawie wstrzymania inwestycji zbiegła się w czasie z piątkową wizytą duńskiej delegacji, z szefem dyplomacji Danii Larsem Lokke Rasmussenem na czele, na Zachodnim Wybrzeżu USA. Z przeciwnikiem Trumpa, gubernatorem Kalifornii Gavinem Newsomem minister podpisał porozumienie o współpracy w zakresie zielonej transformacji i innowacji.

Duńczycy inwestorem na polskim Bałtyku

Na początku sierpnia Orsted poprosił udziałowców, w tym posiadające większość akcji państwo duńskie, o podwyższenie kapitału o 60 mld koron (9,4 mld dolarów). Wówczas jako powód wskazywano kłopoty z inną, mniej zaawansowaną inwestycją Sunrise Wind na Wschodnim Wybrzeżu USA, do której trudno znaleźć partnerów biznesowych.

Orsted wraz z PGE Polską Grupą Energetyczną realizuje obecnie projekt największej farmy wiatrowej na polskich wodach Morza Bałtyckiego, Baltica 2. Projekt będzie składać się ze 107 turbin o mocy 14 MW każda, rozmieszczonych na powierzchni ok. 190 km kw. Dania i USA od powrotu Trumpa do Białego Domu w styczniu pozostają w nie najlepszych stosunkach dyplomatycznych. Prezydent USA kilkukrotnie ogłaszał konieczność anektowania należącej do Danii Grenlandii.

Daniel Zyśk (PAP), sek

