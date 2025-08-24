Woda z solą - czy ma to sens? Jak tak, to dla kogo?

TYLKO U NAS

Woda jest podstawowym elementem codziennej diety i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się jednak na wzbogacanie wody o różne dodatki, takie jak elektrolity, witaminy czy związki mineralne, mające na celu zwiększenie jej potencjalnych korzyści zdrowotnych.

Jednym z takich dodatków jest sól kuchenna, czyli popularny chlorek sodu. Praktyka ta wzbudza liczne kontrowersje, głównie z uwagi na powszechnie znany związek przyczynowo-skutkowy nadmiernej podaży sodu ze zwielokrotnionym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Niemniej jednak w określonych sytuacjach taka praktyka może być zasadna.

Po co ją dodawać?

Sód jest jednym z głównych elektrolitów organizmu, odgrywającym istotną rolę w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej, ciśnienia osmotycznego, a także w przewodnictwie nerwowym i kurczliwości mięśni.

Utrata sodu wraz z potem, na przykład w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego, w trakcie ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia lub w przebiegu biegunek, może prowadzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.

W takich sytuacjach spożycie wody z niewielkim dodatkiem soli może wspomagać szybsze nawodnienie oraz ułatwiać wchłanianie płynów w przewodzie pokarmowym poprzez mechanizm sprzężonego transportu sodu i glukozy w jelicie cienkim.

Dodatkowo, spożycie roztworu zawierającego sód może okazać się pomocne w krótkotrwałym łagodzeniu objawów hipotensji, takich jak zawroty głowy czy osłabienie. Z tego względu spożycie wody z solą może być rozważane między innymi przez osoby aktywne fizycznie, sportowców oraz osoby wykonujące pracę fizyczną w warunkach podwyższonej temperatury.

Ile tej soli?

Do przygotowania roztworu o właściwościach izotonicznych zaleca się stosowanie proporcji około 0,5–1 g soli na 1 litr wody.

W celu optymalizacji nawodnienia i wspomagania absorpcji wody oraz elektrolitów, do mieszaniny zaleca się dodać 1–2 łyżeczki cukru oraz niewielką ilość soku z cytryny. W przypadku osób zdrowych, sporadyczne spożycie takiego roztworu nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia, a z pewnością będzie znacznie lepszym rozwiązaniem, niżeli sięganie po ich dyskontowe, kolorowe odpowiedniki.

Kto powinien uważać?

Pomimo wspomnianych korzyści, picie wody z dodatkiem soli nie jest jednak zalecane dla wszystkich. Osoby z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością serca oraz stosujące dietę wysokosodową powinny unikać dodatkowego źródła sodu w diecie.

Dotyczy to również dzieci, osób starszych oraz wszystkich pacjentów szczególnie podatnych na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. U tych grup spożycie roztworów zawierających sód może zwiększać ryzyko powikłań zdrowotnych, takich jak pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego czy retencja płynów.

Filip Siódmiak

