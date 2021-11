NBP: Maks. poziom inflacji w I kw. 2022 roku, później nastąpi spadek

Inflacja po I kw. 2022 r., kiedy osiągnie maksimum, będzie się obniżać, a jej spadek będzie wzmocniony przez działania NBP – powiedział dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zdaniem Szpunara dobra sytuacja na rynku pracy może być czynnikiem sprzyjającym wzrostowi inflacji, bo „impulsy cenowe mogą łatwiej przenosić się na wynagrodzenia”. Zastrzegł jednak, że na razie nie widać efektów wtórnych.

Według centralnej ścieżki projekcji inflacji, zamieszczonej w „Raporcie o inflacji”, inflacja w tym roku wyniesie 4,9 proc., w 2022 sięgnie 5,8 proc., a w 2023 roku obniży się do 3,6 proc. Jednak, jak przypomniał Piotr Szpunar, projekcja została przygotowana w czasie, gdy główna stopa NBP, referencyjna, wynosiła 0,5 proc., i przy założeniu, że stopy NBP nie ulegną zmianie. Tymczasem już po jej opracowaniu, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe i obecnie stopa referencyjna wynosi 1,25 proc.

Z wypowiedzi przedstawicieli NBP wynika, że wysoka inflacja będzie negatywnie wpływać na dochód rozporządzalny Polaków, co przełoży się na ograniczenie wzrostu konsumpcji.

Stwierdził także, że w tym roku inwestycje publiczne wzrosną w niewielkim stopniu, „nieco powyżej zera”, a dopiero pod koniec roku pojawi się odbicie w inwestycjach samorządów, co będzie wynikać z programu inwestycyjnego w ramach funduszu rządowego.

„Co do dochodów unijnych, to jesteśmy w najgorszym momencie pod względem napływu środków z tradycyjnej perspektywy. Dopiero w 2023 roku pojawi się ok. 7 mld zł na inwestycje publiczne w ramach nowej pespektywy finansowej. Nie został jeszcze zaakceptowany KPO. Ale zakładaliśmy, że w tym roku zostanie wykorzystany 1 mld zł, za to w kolejnych dwóch będzie to ok. 6 i 9 mld zł i że to przełoży się na przyspieszenie wzrostu PKB o 0,4 i 0,3 proc.” – powiedział Jacek Kotłowski.