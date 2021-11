PGE ma umowę na energię z OZE dla Grupy Raben

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę z Grupą Raben na sprzedaż 35 GWh energii elektrycznej rocznie według modelu PPA. Energia zostanie wyprodukowana w nowo powstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii wg modelu PPA zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA - power purchase agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100 proc. będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju - powiedział prezes Grupy Raben Ewald Raben.

Zadaniem Polskiej Grupy Energetycznej będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z przeznaczonych do obsługi Grupy Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km. kw. PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy.

