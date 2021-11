Przepięcie w gniazdku i problem gotowy. Ubezpiecz sprzęt od zniszczenia

Co to właściwie jest przepięcie prądu i czy zawsze oznacza zniszczenie podłączonego do gniazdka sprzętu elektronicznego?

Niestety przepięcie elektryczne w mieszkaniu zdarza się stosunkowo często i w większości wypadków nie możemy ani go przewidzieć, ani mu zaradzić. Mówiąc najprościej to nagły, ale krótko trwający wzrost napięcia w sieci wywołany przez awarię sieci, przełączenia w obwodzie, zwarcia, ale też wyładowania atmosferyczne w czasie burzy. Bardzo nie lubią go sprzęty elektroniczne, a im bardziej są skomplikowane, tym wrażliwsze na skoki napięcia w gniazdku. Niestety to oznacza duże ryzyko trwałego uszkodzenia urządzeń typu komputer, sprzęt audio czy smartfon, który akurat podłączyliśmy do ładowania. Jak się zabezpieczyć przed stratami? Odpowiedzią jest polisa DOM w LINK4, którą otrzymujemy wraz z szerokim zakresem ubezpieczenia Assistance.

O tym, jak pomocne jest to rozwiązanie, przekonał się pan Artur (34 l.) z Gdańska:

Jestem architektem i mogę swoją pracę wykonywać z domu, co jest bardzo wygodne, jednak czasem - jak się okazuje - ma to też swoje wady.

Kilka miesięcy temu jak zwykle pracowałem w swoim domowym biurze nad nowym projektem. Do tego wystarczy mi komputer z profesjonalnym oprogramowaniem, więc dla mnie praca zdalna to żadna nowość. Po południu nagle pogoda się załamała i rozpętała się ogromna burza. Nie zwracałem na to najmniejszej uwagi, zatopiony w swoich obliczeniach przy projekcie. Nagle grzmoty zrobiły się bardzo głośne, a niebo raz po raz przecinały pioruny. I wtedy stało się. Jeden z piorunów musiał uderzyć gdzieś bardzo blisko. Nagle monitor mojego komputera zgasł i wyskoczyły korki w całym domu. Bez problemu włączyłem prąd w mieszkaniu, jednak komputer już nie reagował. Okazało się, że z powodu wyładowania elektrycznego doszło do przepięcia w gniazdku, co uszkodziło podłączony do niego sprzęt.

I tu bezcenna okazała się pomoc z polisy ubezpieczeniowej LINK4. Już następnego dnia rano zjawił się u mnie specjalista elektryk przysłany przez ubezpieczyciela. Część sprzętu (drukarka) udało się naprawić i to na koszt ubezpieczyciela. Niestety część została trwale zniszczona. Na szczęście szybko uzyskałem należne odszkodowanie i odkupiłem komputer niezbędny do mojej pracy bez konieczności dopłacania z własnych oszczędności.

Co ważne, formalności były ograniczone do minimum. Nawet nie musiałem spotykać się z rzeczoznawcą. Szacowanie szkód odbyło się zdalnie, co jest bardzo wygodne i oszczędza czas. Teraz ubezpieczenie mieszkania w LINK4 z czystym sumieniem polecam i rodzinie, i znajomym, bo to naprawdę działa.