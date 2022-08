Słońce czy deszcz – ubezpiecz swój dom i ciesz się spokojem

Ostatnie tygodnie upłynęły nie tylko pod znakiem nieznośnych upałów – plagą drugiej połowy sierpnia stały się gwałtowne opady. Przekroczone stany alarmowe wód w rzekach, lokalne podtopienia, burze z gradem, a nawet trąby powietrzne – to oznacza straty liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. Co prawda nie mamy wpływu na siły natury, ale jest sposób, by zminimalizować ich finansowe konsekwencje. Dobre ubezpieczenie nieruchomości to spokojny sen właścicieli, nawet w najbardziej „burzowych” czasach

Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

Kalendarz nieubłaganie wskazuje nam, że lato dobiega końca. Wakacje jak zwykle minęły w mgnieniu oka, a regały w sklepach zajmują przeróżne przybory szkolne. Część Polaków planuje jeszcze urlop na wrzesień, ale większość z nas ma już za sobą coroczne „wolne”. Niezależnie od tego, czy wróciliśmy, czy też dopiero wyjedziemy, bazą naszych wyjazdów i celem powrotu jest dom. Jak chronić nasz azyl przed zagrożeniami, by mieszkać bezpiecznie i uniknąć ewentualnych kosztów związanych z nieprzewidzianymi problemami? Warto skorzystać z możliwie szerokiego i elastycznego ubezpieczenia nieruchomości jak polisa DOM w LINK4.

Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu w LINK4, możemy zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową również w formule All Risk, czyli od wszelkiego ryzyka. Co to oznacza w praktyce?

Dzięki tak szerokiemu zakresowi nie musimy zastanawiać się, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną. W LINK4 mienie jest zabezpieczone przed wszystkimi zdarzeniami losowymi (z wyjątkiem przypadków jasno wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Gwarantuje to ochronę przed szkodami wyrządzonymi przez działania atmosferyczne (uderzenia piorunów, silny wiatr, powódź, gradobicie, ale również napory śniegu, lawiny i zapadnięcia ziemi), ubezpieczenie od pożaru, zalania czy przepięcia, a także pomoc w razie, gdy Twoje mienie stanie się celem ataku wandali. Możesz też liczyć na wsparcie finansowe niwelujące szkody. Opłacenie akcji ratowniczej, sfinansowanie pobytu w lokalu zastępczym czy posprzątanie pozostałości po szkodzie – to wszystko również może zostać objęte ubezpieczeniem. Wybierając ubezpieczenie domu lub mieszkania, warto pomyśleć, które obszary polisy sprawdzą się w naszym przypadku najlepiej. Zdarzenia losowe nie rządzą się żadnymi regułami, jednak warto być gotowym na pewne sytuacje dużo wcześniej.

Co ważne, w LINK4 możesz ochronić od zdarzeń losowych swoją posiadłość, która nie jest ukończona, jeszcze na etapie budowy.

LINK4 umożliwia także ubezpieczenie nieruchomości przed szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta. Jeśli mieszkasz w okolicy często odwiedzanej przez dziki, kuny czy też wilki, warto dodatkowo się zabezpieczyć. Natomiast jeśli masz mieszkanie w bloku i obawiasz się zalania przez sąsiadów z góry lub uszkodzenia sprzętów przechowywanych w piwnicy, także warto wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania All Risk.

Potrzebny hydraulik od zaraz? Wystarczy zadzwonić

Na co jeszcze możemy liczyć, ubezpieczając nieruchomość w LINK4?

Do każdej skomponowanej polisy DOM otrzymujemy Assistance domowy. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które zapewnia szeroki zakres pomocy w wielu sytuacjach awaryjnych. Gdy w naszym domu zdarzy się coś niedobrego, możemy liczyć na: pobyt w hotelu wraz z transportem w dwie strony, ochronę pozostawionego mienia lub jego transport, wizytę lekarza, transport do szpitala lub dostawę leków, a także opiekę nad dziećmi i zwierzętami.

Różnego rodzaju usterki również wymagają sprawnej interwencji. Leje się woda z pralki, doszło do przepięcia prądu? Nie musimy się obawiać, że zostaniemy sami z awarią. W takich sytuacjach LINK4 oferuje szybką pomoc w załatwieniu i organizacji pomocy fachowców (hydraulików, elektryków, ślusarzy, dekarzy), a my unikamy stresu i kosztów ich usługi, ponieważ pokrywa je polisa Assistance.

Możemy też zdecydować się na ubezpieczenie wyłącznie wybranego mienia lub wybrać tańszą opcję ubezpieczenia, tylko od pożaru i zdarzeń losowych.

Jak się ubezpieczyć?

Oferta LINK4 jest bardzo elastyczna. Warto skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl, porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU DOM na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.