Unijna gospodarka się odbudowywuje. Polska w czołówce, Niemcy w tyle

Choć przemysł odbudował się w Unii po pandemii, to nie wszystkie kraje nadrobiły pandemiczne straty. Jeśli spojrzeć na listę krajów Europy, w których produkcja spada, to są to te, gdzie w przemyśle dominował właśnie sektor motoryzacyjny – pisze Jacek Frączyk na portalu businessinsider.pl.

Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej wzrosła we wrześniu o 5 proc. rok do roku, a w skali dwuletniej jest już tylko o 0,8 proc. niższa. Dla porównania polski przemysł rósł w tempie 8,7 proc., a od września 2019 zwiększył produkcję o 12,2 proc. Przemysł w Unii już się odbudował i to jeszcze przed napływem środków z planów odbudowy. Nie w całej Unii – informuje Jacek Frączyk.

Przemysł niemiecki zamknął wrzesień z niższą o 1,1 proc. produkcją rdr, a w skali dwóch lat - aż o 9,3 proc. niższą - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat w piątek. Podobnie złe dane jak Niemcy mają takie kraje jak: Czechy (spadki o odpowiednio 4 i 5,1 proc.), Słowacja (odpowiednio -4,9 proc. i -5,1 proc.), Rumunia (odpowiednio -3,7 proc. i -6,4 proc.) i Węgry (-1,7 proc. i -2,6 proc.).

Businessinsider.pl/RO