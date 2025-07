Polacy żyją dziś znacznie dłużej niż za PRL

GUS szacuje, że w 2006 roku poza gminą zamieszkania pracowało 25 proc. Polaków. Cztery lata później do miejsca zatrudnienia dojeżdżało już 64,5 proc. pracowników. Głównie były to osoby młode, między 25. a 29. rokiem życia. Codziennie rano pakują się do pociągów i jadą do zakładów pracy w dużych miastach, a wieczorami wracają do swoich tzw. miejscowości satelitarnych. Bo większość dojeżdżających…