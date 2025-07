Środek sezonu, a tu brakuje pomidorów gruntowych...

Pogoda opóźnia dojrzewanie pomidorów gruntowych. Ostatnie deszcze spowodowały przejściowe braki tego warzywa na podwarszawskim rynku rolno-spożywczym Bronisze. Przełożyło się to na ceny w hurcie, które wahają się od czterech do ośmiu złotych za kilogram – w zależności od kalibru.

Portal sadyiogrody.pl sprawdził jak sytuacja wygląda w innych regionach. I tak na Lubelskim Rynku Hurtowym Elizówka kilogram tych warzyw kosztuje od czterech do sześciu złotych Na Giełdzie Kaliskiej kilogram pomidorów z gruntu odmiany Lima wyceniany jest na cztery złote, zaś na krakowskim Placu Targowym Rybitwy jest to 6-7 złotych. Z kolei na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa za 18-kilogramową skrzynkę pomidorów gruntowych trzeba zapłacić od 100 do 135 zł.

