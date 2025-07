Jak często płoną elektryki? Zaskakujące dane

Na 4712 pożarów pojazdów zgłoszonych w I półroczu br., 23 dotyczyły aut elektrycznych - wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Oznacza to, że w 98,4 proc. przypadków pożarów samochodów płonęły pojazdy z napędem konwencjonalnym.

PSNM podało, powołując się na dane Państwowej Straży Pożarnej, że wskaźnik pożarów samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosi 0,23 na 1000 zarejestrowanych pojazdów - czyli tyle samo, co w przypadku samochodów spalinowych. W pierwszej połowie roku w Polsce doszło do zaledwie 23 pożarów BEV, co stanowi jedynie 0,49 proc. wszystkich zdarzeń. Dla porównania, w tym samym czasie odnotowano 4 636 pożarów pojazdów spalinowych, co stanowi 98,39 proc. wszystkich przypadków.

Łącznie od 2020 r. do końca czerwca 2025 r. doszło do 87 pożarów pojazdów całkowicie elektrycznych, w tym samym czasie odnotowano 50 833 takich incydentów z pojazdami spalinowymi, 222 w przypadku hybryd (w tym hybryd plug-in) oraz ani jednego przypadku pożaru pojazdu wodorowego.

„Chociaż pożary pojazdów elektrycznych wciąż przyciągają uwagę mediów, twarde dane nie potwierdzają tezy, że są one bardziej niebezpieczne od aut spalinowych. Wręcz przeciwnie – analiza przyczyn pokazuje, że jedynie 30 proc. przypadków pożarów było efektem awarii lub usterki, przy czym nie wszystkie z nich dotyczyły układu wysokiego napięcia” - zauważył Albert Kania, ekspert z F5A New Mobility Research and Consulting, cytowany w informacji. Jak dodał, w ponad połowie zdarzeń przyczyna została określona jako „inna lub nieznana”, co oznacza brak jednoznacznych dowodów na związek pożaru z napędem elektrycznym czy systemem bateryjnym.

Ekspert pożarnictwa: gaszenie pojazdu elektrycznego trwa znacznie dłużej

„Pożary pojazdów o alternatywnych napędach, czyli zarówno samochodów w pełni elektrycznych, ale również hybryd, budzą ciągle dużo emocji. W przestrzeni medialnej prawie każdy pożar samochodu komentowany jest natychmiast jako pożar elektryka. Doprecyzowanie lub zmiana informacji w późniejszym terminie nie dociera już do takiego grona odbiorców. To powoduje, że ludzie nadal źle odbierają bezpieczeństwo związane z BEV – również część środowiska strażackiego opiera wiedzę na podstawie doniesień medialnych” - wskazał st. bryg. Tomasz Jonio z Komendy Głównej PSP, cytowany w raporcie.

Jonio dodał, że PSP wydała zaktualizowane „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym”, które opisują standardy działania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia związane z tą tematyką.

Jonio zaznaczył, że gaszenie pojazdu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym trwa dłużej niż podczas pożarów aut o konwencjonalnym napędzie, a związane jest to m.in. z koniecznością sprawdzania temperatury akumulatorów w określonych przedziałach czasowych.

„To zapewnia bezpieczeństwo działań ratowników oraz kierującego działaniem ratowniczym, ale również osoby lub podmiotu, które przejmują taki uszkodzony pojazd po pożarze” – zaznaczył strażak.

„Raport Bezpieczeństwa Pożarowego EV” jest wydawany raz na kwartał przez PSNM przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną (PSP) oraz F5A New Mobility Research and Consulting.

PAP

