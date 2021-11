Części do F-16 prosto z... Mielca!

PZL Mielec będzie od przyszłego roku wytwarzać podzespoły do nowo produkowanych myśliwców F-16 – poinformowała PAP firma Lockheed Martin, do której należą mieleckie zakłady. Włączenie PZL Mielec do globalnego łańcucha dostaw koncernu Lockheed Martin ma się przyczynić do utrzymania 200 i stworzenia 60 nowych miejsc pracy.

Od 2022 roku PZL Mielec będzie dostarczać tylną i środkową część kadłuba, konstrukcję kokpitu, boczny panel kokpitu i przednią komorę wyposażenia dla wszystkich wyprodukowanych myśliwców F-16. Komponenty z Mielca będą przekazywane do końcowej linii montażowej Lockheed Martin w Greenville w Południowej Karolinie.

Jak powiedział dyrektor Lockheed Martin w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Robert Orzyłowski, ogłoszona w poniedziałek decyzja wskazuje na znaczenie PZL Mielec i świadczy o zwiększaniu obecności przemysłowej Lockheed Martin w Polsce. Zaznaczył, że obecnie firma zatrudnia w Polsce bezpośrednio około 1 600 osób i zapewnia pracę dla ponad 5 000 innych osób w ramach polskiego łańcucha dostaw.

„Podczas naszego ponad 20-letniego strategicznego partnerstwa z Polską zapewniliśmy transfer technologii, możliwości badawczo-rozwojowe, długoterminowe i zrównoważone miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, ale także wzrost ekonomiczny i możliwości eksportowe” – dodał Orzyłowski, cytowany w informacji Lockheed Martin. Wyjaśnił, że rozwój współpracy i decyzja o zleceniu prac przy produkcji F-16 PZL Mielec wiążą się z wyborem przez Polskę samolotów bojowych F-35.

„F-16 to kluczowy element Polskich Sił Powietrznych” – powiedziała wiceprezes programu F-16 Danya Trent. Dodała, że ulokowanie produkcji podzespołów do F-16 w Mielcu umocni rolę Polski „jako kluczowej części globalnego programu F-16 na wiele lat”.

Koncern zapewnił, że „dzięki już potwierdzonym zamówieniom na F-16 Block 70/72 z Bahrajnu, Bułgarii, Słowacji i dwóch innych międzynarodowych klientów globalne zainteresowanie na nowo wyprodukowane myśliwce i zmodernizowane F-16V pozostaje duże”.

Polska, która kupiła 48 wielozadaniowych myśliwców F-16 C/D Block 52+, eksploatuje ten samolot od 15 lat. W tym roku nalot F-16 w polskich Siłach Powietrznych przekroczył 100 tys. godzin. Polska zawarła również kontrakt na 32 wielozadaniowe samoloty bojowe F-35, z których pierwszy zostanie dostarczony w 2024 roku.

Należące do Lockheed Martin zakłady w Mielcu produkują śmigłowce S-70i Black Hawk i samoloty transportowe M28. Lockheed Martin zwrócił uwagę, że w produkcję samolotów odrzutowych PZL Mielec był ostatnio zaangażowany ponad 20 lat temu, kiedy z jego linii produkcyjnej zszedł ostatni samolot szkolno-bojowy I-22 Iryda.

PAP/ as/