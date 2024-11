"Czarne Jastrzębie" z Mielca z biało-czerwoną szachownicą

PZL Mielec dostarczył dwa śmigłowce S-70i Black Hawk dla polskiego wojska. Dostawy te kończą kontrakt z grudnia 2021 r., który zakładał, że Siły Zbrojne kupią od mieleckiej firmy w sumie cztery maszyny Black Hawk.

Jak poinformował we wtorek prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki, polskie wojsko ma już osiem śmigłowców z Mielca.

„Wierzymy, że przyczynią się one do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kraju i możliwości operacyjnych Sił Zbrojnych RP” - powiedział Zakręcki, cytowany we wtorkowym komunikacie.

Zakręcki zadeklarował, że mielecki zakład jest gotowy do dalszej współpracy z MON, jeśli chodzi o dostawy śmigłowców.

Osiem maszyn do działania w najtrudniejszych warunkach operacyjnych

Produkowane przez PZL Mielec śmigłowce S-70 Black Hawk mają wspólny rodowód z UH-60M Black Hawk i zostały zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Ostatnio były wykorzystywane przy pomocy powodzianom na południu Polski.

W ostatnich sześciu latach PZL Mielec zrealizowały dostawy do Sił Zbrojnych RP na podstawie dwóch kontraktów. Pierwszy z nich na dostawę czterech śmigłowców dla polskiego wojska był zawarty w styczniu 2019 r. Dostawa dwóch maszyn zakończyła realizację drugiego kontraktu z grudnia 2021 r., który też zakładał dostarczenie czterech Black Hawków.

Od 2010 r. firma dostarczyła śmigłowce do 18 klientów z 11 krajów na świecie. PZL Mielec wyprodukowały także ponad 670 kabin oraz 590 stożków i pylonów do śmigłowców Black Hawk.

Od 2022 roku firma produkuje także główne podzespoły dla globalnego programu F-16 Block 70/72 - strukturę tylnego i centralnego kadłuba oraz strukturę kokpitu i jego boczne panele z przednią komorą.

»» O produkcji w Mielcu elementów myśliwca F-16 czytaj tutaj:

Polski kadłub dla amerykańskiego myśliwca. „Znaczący sukces”

Polskie Zakłady Lotnicze (PZL Mielec) należące do koncernu Lockheed Martin, to jeden z największych polskich eksporterów sprzętu obronnego. Zakład zatrudnia ponad 1,6 tys. pracowników. Do tej pory koncern zainwestował w polski zakład ponad 170 mln dol.

PAP, sek

