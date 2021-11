Nowe dane o zakażeniach: Mamy najwyższą liczbę zgonów w tej fali

Badania potwierdziły 28 128 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 497 osób z COVID-19, to najwyższa liczba zgonów w tej fali pandemii – poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podał najnowsze dane epidemiczne na antenie RMF FM.

„Dzisiaj mamy mniej więcej ten sam poziom zakażeń co wczoraj, dokładnie – 28 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusa. Liczba zgonów też jest niestety stosunkowo wysoka – to 497, czyli w tej fali to najwyższa liczba zgonów” – przekazał minister.

„Liczby cały czas rosną w tym sensie, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to przyrost, aczkolwiek przyrost jest stosunkowo niski, w okolicach 15-procentowej dynamiki. Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym tygodniu będziemy mieli apogeum tej fali” – dodał.

PAP/kp