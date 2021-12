Najdłuższy lądowy przewiert Baltic Pipe

W pobliżu miejscowości Ciecierzyce niedaleko Gorzowa Wlkp. trwa wykonywanie najdłuższego przewiertu w części lądowej budowanego gazociągu Baltic Pipe. Dzięki niemu rura o średnicy metra zostanie poprowadzona pod dnem rzeki Warty.

Rzeczniczka prasowa Gaz-System Iwona Dominiak powiedziała, że gazociąg Baltic Pipe jest jedną z kluczowych inwestycji mających zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Gazociąg Baltic Pipe jest budowany po to, aby utworzyć nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do Polski z kierunku północnego. Wiąże się to z tym, że polscy odbiorcy będą korzystać z tego paliwa już na warunkach rynkowych, a nie pod dyktatem monopolistycznym innego państwa – powiedziała Iwona Dominiak.

Budowa tego gazociągu zwiększy ilość gazu w Polsce, gdyż nie jest to tylko gazociąg podmorski, ale sieć gazociągów w Polsce. Na przykład odcinek Baltic Pipe Goleniów – Lwówek łączy się z dużą magistralą gazową kończoną przez Gaz-System.

To jest korytarz północ-południe, który od Lwówka przez Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie, będzie dostarczał gaz ziemny dla każdego, kto będzie go potrzebował – wyjaśniła Iwona Dominiak.

Łącznie przewiert będzie miał długość 1 440 m, a jego budowa zakończy się w styczniu 2022 r. Wiercenie otworu pod Wartą rozpoczęto 24 listopada 2021 r., jednak przygotowania trwały już od września. Pospawano wówczas rury dzieląc je na cztery sekcje, z których każda waży ponad 200 ton.

Połączone odcinki rur poddano wstępnej próbie szczelności. Przygotowano również niezbędne do przewiertu zaplecze. Gazociąg zostanie zainstalowany na głębokości ok. 30 m (w najniższym punkcie będzie to 40 m). Przewidywany termin zakończenia wiercenia to połowa stycznia przyszłego roku.

Cześć lądowa Baltic Pipe składa się z budowy dwóch gazociągów: Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty oraz budowy trzech tłoczni. Przewiert pod Wartą znajduje się na trasie gazociągu relacji Goleniów – Lwówek. Łącznie na tej trasie budowy zaplanowano 98 przejść bezwykopowych. Obecnie zakończyła się budowa 97 z nich, w tym wykonano przekroczenia rzek: Ina, Pełcz oraz Krąpiel. Przejście pod Wartą będzie ostatnim bezwykopowym przewiertem na tym gazociągu.

Wszystkie prace na gazociągu relacji Goleniów – Lwówek przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie pospawano i ułożono w wykopie 165 km z zaplanowanych 191 km trasy. Pierwsze pięć odcinków gazociągu poddano próbie wytrzymałości i szczelności, a następne są w trakcie przygotowania.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Trasa ma być gotowa do przesyłania pierwszych ilości gazu 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków UE.

