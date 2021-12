Rau: chcemy wzmocnić dialog z Niemcami

Chcemy wzmocnić dialog z Niemcami; oczekujemy od rządu niemieckiego współpracy ws. odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej - mówił szef MSZ Zbigniew Rau. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock podkreśliła, że Niemcy i Polskę łączy przyjaźń; zapewniła o pamięci o niemieckiej winie

Szef polskiej dyplomacji spotkał się w piątek w Warszawie z szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, dla której Polska jest trzecim celem wizyty zagranicznej od czasu objęcia przez nią funkcji w rządzie.

Rau podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu, że przyjmuje tę wizytę jako wyraz intencji, by nasze sojusznicze relacje miały charakter priorytetowy i były oparte na wzajemnym szacunku, a także na sąsiedztwie i życzliwości. Życzył też swojej niemieckiej odpowiedniczce „odrobiny dyplomatycznego szczęścia” potrzebnego w pełnieniu misji, ale również w relacjach polsko-niemieckich.

Jesteśmy zdeterminowani, by wzmocnić nasz strategiczny dialog, tym bardziej, że mają miejsce zagadnienia, w których się dość zdecydowanie różnimy - podkreślił Rau.

Jak zauważył, pierwsza wizyta szefowej dyplomacji Niemiec w Warszawie zbiegła się w czasie z radykalnym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w Europie i bardzo poważnym zagrożeniem dla pokoju na kontynencie.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której jedno z państw, które jest członkiem ONZ, sygnatariuszem aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także Deklaracji paryskiej dla nowej Europy, ucieka się w swojej polityce zagranicznej do użycia siły, bądź do groźby jej użycia, prowadzi politykę aneksji terytorialnych i okupacji terytoriów państw sąsiedzkich - zaznaczył minister.

Są to wszystko środki zabronione przez prawo międzynarodowe, a także niedopuszczalne z punktu widzenia cywilizacyjnych osiągnięć współczesności - dodał.