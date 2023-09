PO chciała drugiej Buczy? Ostra reakcja szefa MSZ!

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau odniósł się do odtajnionego przez MON dokumentu o planach obronnych. Ocenił, że gdyby koncepcja obrony na linii Wisły przetrwała, „mielibyśmy na wschodniej ścianie doświadczenia takie jak Bucza”.

Pytany również o odtajniony przez MON dokument mówiący o planach obronnych zakładającą główną obronę Polski w przypadku wojny obronnej na linii Wisły. Minister stwierdził, że gdyby ta koncepcja przyjęta przez poprzedni rząd obowiązywała do dziś, „mielibyśmy na wschodniej ścianie doświadczeń jak najbardziej niewyobrażalnych, takich jak Bucza”.

Ocenił też, że polska polityka skupiała się na przekonaniu sojuszników od odejścia od takiego podejścia i zrobiła to udanie. Stwierdził, że sukcesem polskiej dyplomacji było, że prezydent Joe Biden oznajmił podczas wizyty w Warszawie niedługo po rosyjskiej inwazji, iż NATO będzie bronić „każdego cala natowskiego terytorium”.

„A zatem Stany Zjednoczone przyjęły wtedy samodzielną decyzję, że należy odejść od tego, co nazywało się +deterrence by punishment+ do +deterrence by denial+” - powiedział Rau. Jak dodał, potwierdziły to później na poziomie politycznym szczyt NATO w Madrycie, zaś „szczyt w Wilnie spowodował, że plany wojskowe, do tego rozwiązania w sposób stanowczy i ostateczny zostały dostosowane”.

Mówiąc o swojej wizycie w Nowym Jorku, minister Rau zapowiedział, że obok uczestniczenia w spotkaniach prezydenta Dudy z zagranicznymi przywódcami, odbędzie cały szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych.

Weźmie udział m.in. w rozmowach szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i UE, a także w obiedzie transatlantyckim wydanym przez szefa dyplomacji USA Antony’ego Blinkena. Bilateralnie spotka się też ze swoimi odpowiednikami z Izraela, Palestyny, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Bahrajnu, Omanu, Armenii i Azerbejdżanu.

