Amerykańscy miliarderzy, rosyjscy oligarchowie i współwłaściciel Wirtualnej Polski. Co ich łączy?

Wojciech Wybranowski w dzisiejszym wydaniu dziennika „Polska Times” rozpoczynając cykl „Ludzie Mediów” poświęcony właścicielom i managerom największych mediów w Polsce pisze o Michale Brańskim i innych, którzy zarządzają Holdingiem WP. Prześwietla majątek, wymienia luksusowe samochody i nieruchomości oraz poniekąd zarzuca angażowanie się w posiadanie klubu sportowego, niby wzorcem rosyjskich oligarchów. - Cała trójka twórców plotkarskiego serwisu Pudelek, którzy później przejęli Wirtualną Polskę regularnie pojawia się w cyklicznie publikowanych przez różne media rankingach i wykazach najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Polsce lub też osób pretendujących do tego grona - pisze Wybranowski

Wojciech Wybranowski z „Polska Times”, w ramach badania transparentności finansowej oraz powiązań biznesowo-gospodarczych właścicieli mediów w Polsce postanowił się dowiedzieć jak sprawę oceniają przedstawiciele Wirtualna Polska Holding - spółki należącej dziś do najbardziej wpływowych środowisk medialnych w Polsce. Niestety na pytanie o stan majątkowy członków zarządu WP Holding dowiedział się z pisma Michała Siegiedy, dyrektora komunikacji korporacyjnej i PR w Grupie Wirtualna Polska, że „nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby wymagać od członków zarządu tego typu informacji.”

Jednak przyznał, że „Wirtualna Polska Holding SA podlega rozszerzonym rygorom informacyjnym. Nie dlatego, że jest spółką mediową, tylko dlatego, że jest spółką publiczną”.

Majątek zarządu WP

45,3 mln zł dywidendy trafiło do współwłaścicieli spółki. Do najważniejszych należą członkowie zarządu spółki: prezes Jacek Świderski oraz Michał Brański i Krzysztof Sierota. Jakim majątkiem w Polsce dziś dysponują? Wirtualna Polska Holding to spółka giełdowa jednak firma nie chce tego ujawnić.

Jak informował wówczas branżowy serwis Wirtualne Media, datę wypłaty wyznaczono na 29 czerwca. Jednocześnie uznano, że strata z jaką firma weszła w bieżący rok ma zostać pokryta z potencjalnych tegorocznych zysków firmy. Taka decyzja oznaczała znaczące bonusy finansowe dla głównych akcjonariuszy firmy i jednocześnie członków zarządu Wirtualnej Polski: Jacka Świderskiego, Michała Brańskiego oraz Krzysztofa Sieroty – pisze Wojciech Wybranowski.

W chwili głosowania każdy z nich, jak informowały Wirtualne Media, dysponował walorami stanowiącymi 12,94 proc. kapitału i dającymi 18,63 proc. głosów, co daje w sumie ponad 50 proc głosów na Walnym Zgromadzeniu i możliwość przeforsowania ustaleń.

Dziennikarskie ustalenia

Wojciech Wybranowski postanowił zatem sprawdzić to w ramach dziennikarskiego śledztwa. Dotarł do informacji, że Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski jest właścicielem szeregu nieruchomości. Posiada m.in. grunty orne składające się z działek rolnych w powiecie konińskim w miejscowościach: Skulsk i Łuszczewo. Ich łączna powierzchnia to 6,49 ha. Świderski jest ich wyłącznym właścicielem.

Jak wskazał, prezes Wirtualnej Polski posiada też w Skulsku-Mielnicy Dużej nieruchomość zabudowaną, której również jest wyłącznym właścicielem oraz działkę rolną. Jacek Świderski zainwestował również w ziemię na terenie Stare Miasto-Rumin, gdzie nabył nieruchomość gruntową. Zainwestował także w województwie mazowieckim. Jest właścicielem działki w Suchym Lesie (Michałowice) oraz terenu o powierzchni 0,300 ha.

Podaje też, że Jacek Świderski jest także właścicielem firmy Orfe S.A, jednej z firm współtworzących Wirtualna Polska Holding. Jak informował branżowy serwis Wirtualne Media – w lipcu tego roku prezes spółki Wirtualna Polska Media – Joanna Pawlak- za łączną kwotę 1,5 mln zł sprzedała 12 755 akcji holdingu Wirtualna Polska spółkom zależnym od Jacka Świderskiego oraz Michała Brańskiego (członka zarządu Wirtualna Polska Holding). Należąca do Świderskiego spółka Orfe S. A wydała na to 999,9 tys. zł zaś kontrolowana przez Michała Brańskiego spółka – 10X (doradztwo finansowe) – zapłaciła za nie 500 tys. złotych.

Michał Brański, członek zarządu Wirtualna Polska Holding najwyraźniej lubi szybkie, luksusowe samochody. Według informacji, do których dotarliśmy zarejestrował na siebie kilka takich aut – informuje Wojciech Wybranowski na łamach „Polska Times”. Są wśród nich Land Rover Range Rover 2.5 z 2015 roku oraz Mercedes Benz GLK 2.2 CDI z 2014 roku. Najbardziej luksusowym autem jest jednak Porsche Cayenne 3.6 V6 z 2011 roku. Michał Brański inwestuje w nieruchomości. Jest współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego w Wilanowie. Pod tym samym adresem Michał Brański i Agata Brańska są współwłaścicielami lokalu określanego jako niemieszkalny – „garaż”. Na warszawskim Ursynowie państwo Brańscy dysponują niewielką działką.

Bramki są dwie…

Michał Brański inwestował też w pierwszoligową drużynę piłkarską Stomilu Olsztyn, ale jego pieniądze nie zapewniły zespołowi sukcesu. Zaczęło się od pożyczki 200 tys. zł. Na uregulowanie zobowiązań klubu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wreszcie w 2019 r zainwestował 4 mln zł w Stomil Olsztyn stając się jego głównym udziałowcem – pisze Wojciech Wybranowski.

Dwa lata zarządzania klubem przez Brańskiego nie przyniosło jednak sukcesu drużynie. W sezonie 2020/2021 skończyła dopiero na dalekim 15. miejscu (w 1. Lidze). Kilkanaście miesięcy pod rządami nowego właściciela olsztyńscy kibice zapamiętali jako czas chaosu i kontrowersji: czterech prezesów i czterech trenerów oraz wiele chybionych decyzji transferowych.

Jak informuje „Polska Times”, w maju tego roku Michał Brański ogłosił, że wycofuje się ze współpracy z piłkarskim klubem Stomil Olsztyn i chce sprzedać swoje udziały. Menedżer w specjalnie wydanym oświadczeniu tłumaczył, że powodem jego rezygnacji był brak porozumienia z władzami Olsztyna co do rozwoju klubu i inwestycji w drużynę piłkarską. Według portalu weszlo.com - zgodnie z umową – z klubu będzie mógł definitywnie wycofać się dopiero z końcem 2021 roku.

Jak wskazuje, Daniel Sierota, trzeci z głównych udziałowców Wirtualna Polska Holding posiada zarejestrowany na siebie samochód marki Land Rover Range Rover 2.5 z 2009 roku oraz 11/16 udziałów w budynku mieszkalnym przy ulicy Domaniewskiej 10 w Warszawie, a także identyczną liczbę udziałów w ziemi pod tym adresem. Jest też właścicielem i prezesem spółki Albemuth Inwestycje S.A świadczącej usługi doradcze związane z zarządzaniem.

Czy zaliczani do grona młodych wilków polskiego biznesu managerowie trzymający w garści Wirtualna Polska Holding posiadają nieruchomości poza granicami Polski oraz udziały w spółkach zarejestrowanych w innych krajach np. tzw. rajach podatkowych? – pyta Wojciech Wybranowski.