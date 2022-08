Obajtek: Dziś fuzja Orlenu z Lotosem staje się faktem

Daniel Obajtek: Prowadzone procesy integracji największych polskich koncernów są nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całej Europy. „Dziś fuzja staje się faktem, jesteśmy połączonym koncernem, o bardzo dużym znaczeniu” - powiedział szef PKN Orlen podczas wspólnej konferencji Orlenu i Lotosu

Ważna w tym procesie była zarówno legislacja, jak i duży biznes, który pomagał ten proces przeprowadzić. Brakowało nam w Polsce koncernu, który mógłby realizować inwestycje miliardowe. Trzeba mieć do tego odpowiednią skalę i wielkość, dopiero wówczas będziemy bezpieczni i będziemy w stanie tworzyć inwestycje, które poprawią konkurencyjność naszej gospodarki. Był to długi proces, warunki zaradcze, które musieliśmy częściowo akceptować, skala negocjacji i analiz była bardzo wielka. Proces musiał być opłacalny zarówno dla koncernów, jak i dla gospodarki. Kiedy osiągnęliśmy konsensus, wiedzieliśmy, że warunki zaradcze są bezpieczne dla systemu i dla polskiej gospodarki. Chcieliśmy stworzyć nowy Orlen, dobrać partnera do biznesu, który będzie dawał możliwości rozwoju - podkreślił Obajtek.

Według szefa PKN Orlen, taką możliwość dawało Saudi Aramco, firma z którą Orlen współpracował wcześniej, zdając sobie sprawę z tego, że partner rosyjski nie gwarantuje stabilnych dostaw ropy i innych surowców. W przestrzeni medialnej pojawia się kilku polityków, którzy wciąż kwestionują ten proces i przedstawiają nieprawdziwe informacje na temat polskich spółek energetycznych.

Dlatego raz jeszcze przypominam, że rafineria jest w 70 procentach własnością koncernu polskiego, mamy nad nią pełen nadzór i pełną kontrolę - przypomniał szef PKN Orlen.

Na całym świecie budując tego typu koncerny szuka się partnerów. Taki partner daj nam gwarancję dalszego rozwoju. Takie inwestycje w innych częściach świata pochłonęły parę miliardów dolarów. Jeśli mówimy o stacjach, nie trzeba posiadać dużo wiedzy, żeby nazywać je strategicznymi, mamy w Polsce 8000 stacji, mówimy o 400. Oczywiście, sprzedajemy 400, ale kupujemy 200 stacji od firmy MOL. Nie znaleźliśmy w firmie MOL rosyjskiego kapitału, ale znaleźliśmy 20 proc. polskiego kapitału. Kwestia 400 stacji, chciałbym przypomnieć, że w ciągu mojej prezesury przybyło nam 200 stacji, 200 kupujemy od MOLA, dodatkowe 100 kupujemy od innych partnerów i planujemy budowę 130 kolejnych. Więc w tym czasie zyskujemy 630 nowych stacji. Ten proces nas wzmocni, proszę zobaczyć, jak skonstruowani są inni narodowi czempioni. Tu nie ma miejsca na politykierstwo, tylko na logikę i działanie, które wymagają konsekwencji. Na walnym Lotosu 99 proc. partnerów głosowało za fuzją. To nie tylko Skarb Państwa, to właściciele, którzy znają biznes i wiedzą, że muszą dbać o bezpieczeństwo tego biznesu. To jest najlepsza ocena tego procesu. Zgoda właścicieli w 99 proc. To jest ocena doskonałego procesu, doskonałej synergii, także pod kątem bezpieczeństwa państwa. W tym procesie była też ogromna zgoda społeczna. Nigdy wcześniej nie było takiego zrozumienia i akceptacji ze strony związków.