Miliony produktów na Allegro dostępne z dostawą jeszcze przed świętami

Im bliżej świąt, tym ważniejszy staje się czas dostawy, dlatego ulubiona platforma zakupowa w Polsce, wprowadziła dodatkowe ułatwienia, które pozwalają nie tylko szybko wyszukać oferty z darmową dostawą w Allegro Smart!, ale również sprawdzić, które z nich dotrą jeszcze przed pierwszą gwiazdką

Okres przedświąteczny dobitnie pokazuje, że czas dostawy oraz jej przewidywalność mają ogromne znaczenie dla naszych klientów. Im bliżej świąt, tym większym zainteresowaniem cieszą się doskonale znane na Allegro rozwiązania, takie jak oznaczenie „dostawa dziś” i „dostawa jutro”. Aby zwiększyć wygodę zakupów dodatkowo dodaliśmy specjalne oznaczenie oraz filtr „dostawa przed świętami” z ikoną prezentu. W zeszłym roku oferty, które oznaczyliśmy tym symbolem, były znacznie chętniej wybierane. Potwierdza to, że ta podpowiedź ma duże znaczenie dla klientów, a sprzedawcom pozwala zwiększyć obroty - mówi Łukasz Szczepański - dyrektor Delivery Experience w Allegro. W tym roku natomiast klienci będą mogli robić zakupy na Allegro jeszcze dłużej, a dostawy będą realizowane aż do ostatniej chwili przed Wigilią.

Polacy lubią przygotować się do świąt wcześniej, choć prezentowy szczyt zakupowy przypada na połowę grudnia, wg badań przeprowadzonych na zlecenie Allegro, wynika, że aż 48% badanych pierwsze prezenty świąteczne kupuje już podczas jesiennego festiwalu zakupowego Black Week. Jednak poszukiwanie prezentów, ozdób świątecznych czy nawet składników na wigilijne potrawy trwa do ostatnich dni przed świętami. To głównie dlatego, że Polacy - jak pokazują badania platformy - wybierają zakupy online by uniknąć tłoku (51%), oszczędzić czas (59%), a także mieć możliwość porównania produktów (46%) i wyboru z bogatszej oferty (40%). Tym bardziej, że na Allegro, nawet zostawiając świąteczne zakupy na ostatnią chwilę, można wyszukać upragniony prezent spośród aż 250 milionów ofert dostępnych w bardzo atrakcyjnych cenach.

W szczycie sezonu zakupowego ponad 80% wszystkich zamówień z Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, a blisko dwa miliony ofert dostępnych jest z dostawą jeszcze w dniu zakupu do największych polskich miast. Dla tych, którzy wypatrzyli upragniony prezent naprawdę na ostatnią chwilę, platforma oferuje możliwość znalezienia ofert w okolicy z odbiorem osobistym.

Allegro stosuje zaawansowane rozwiązania technologiczne takie jak sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe w celu dokładnego przewidywania terminu dostawy od tysięcy polskich sprzedawców handlujących na platformie. Allegro inwestuje także we własne nowoczesne i ekologiczne rozwiązania logistyczne. W tym roku uruchomiono sieć zielonych automatów One Box by Allegro, które dostępne są już w największych miastach Polski. Klienci po odebraniu w tym roku trzech przesyłek z zielonego automatu One Box lub z punktu odbioru One Punkt będą mogli dedykować bliskiej osobie drzewo, które Allegro posadzi wiosną. Jednocześnie już po pierwszej odebranej przesyłce z One Box i One Punkt przyznawany jest specjalny kod, który w łatwy sposób pozwala oddać niepotrzebne elektrosprzęty, by dać im drugie życie. Chcemy w ten sposób pomóc ograniczyć liczbę wyrzucanych sprawnych urządzeń, które niepotrzebnie lądują na wysypisku śmieci.

Ponadto platforma od września prowadzi pilotaż kompleksowej usługi logistycznej - One Fulfillment by Allegro - przejmującej od sprzedawców magazynowanie, pakowanie i dostawę przesyłek oraz obsługę zapytań klientów związanych z realizacją zamówienia. Pozwala to przedsiębiorcom szczególnie teraz w okresie szczytu zakupowego, zachować stabilnie wysoką jakość obsługi klienta oraz krótki czas dostawy.