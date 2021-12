Boże Narodzenie... szkodzi planecie? Brytyjski rząd chce eko-świąt

Choinka w donicy nadająca się do ponownego zasadzenia, żywność od lokalnych wytwórców czy unikanie jednorazowych dekoracji - to kilka z 12 rad, jakie pojawiły się w grudniu na stronie internetowej brytyjskiego rządu, dla osób chcących spędzić święta Bożego Narodzenia w taki sposób, by jak najmniej zaszkodzić planecie.

W samej Wielkiej Brytanii co roku produkuje się około 300 tys. ton papieru do pakowania prezentów, co pozwoliłoby owinąć słynny diabelski młyn London Eye 50 tys. razy - podaje brytyjska kampania na rzecz odzysku surowców Recycle Now.

Rządowa Agencja Środowiska (EA), odpowiedzialna za publikację na rządowej stronie, radzi, by wybrać choinkę w donicy, gdyż drzewko można po świętach zasadzić w ogródku lub pozostawić w doniczce i wykorzystać za rok. Jeżeli decydujemy się na sztuczne drzewko, jego koszt środowiskowy zwróci się dopiero po około 10 latach - zauważyła instytucja.

EA doradza także w sprawie prezentów, wskazując, że dobrym pomysłem na świąteczny podarunek będą kubki do kawy wielorazowego użytku, wielorazowe waciki do demakijażu czy ekologiczny szampon w formie mydlanej kostki.

Co do pakowania prezentów, rządowa organizacja radzi, by korzystać z opakowań z poprzedniego roku bądź wyprodukowanych ze zrównoważonych i certyfikowanych źródeł. Kreatywnym rozwiązaniem może być zapakowanie podarunku w zwykły papier pakowy z odbitą pieczątką zrobioną z ziemniaka i ozdobienie pakunku gałązką ostrokrzewu - zaproponowano.

EA apeluje, by unikać jednorazowych dekoracji, a bożonarodzeniowe ozdoby wykonywać samodzielnie. Dobrym materiałem mogą być np. szyszki sosnowe - wskazuje.

Zwraca też uwagę, że z korzyścią dla środowiska będzie, jeżeli na wigilijny stół poda się produkty pochodzące od lokalnych producentów. Dodatkowo ostrzega przed wylewaniem mleka i produktów pochodnych do zlewu, gdyż w rozkładzie tych substancji w wodzie potrzebna jest duża ilość tlenu, wskutek czego zabiera się go zwierzętom żyjącym w środowisku wodnym.

W końcu EA radzi, by w okresie świątecznym przemieszczać się piechotą, jeżeli tylko jest taka możliwość. Może być to okazją do zebrania gałązek, liści czy szyszek, z których da się stworzyć bożonarodzeniowy wieniec - podpowiedziano w publikacji.

