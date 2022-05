Allegro sadzi 87 tys. drzew z dedykacjami od klientów

Jest wiele powodów dla, których warto zamawiać zakupy do One Box by Allegro

Jeden z nich jest szczególnie ważny - każde 10 odebranych przesyłek to jedno drzewo, które Allegro posadzi w ramach inicjatywy #zasadzONE.

Zobaczcie na filmie jak w Dzień Ziemi ekipa Allegro sadziła Wasze drzewa!

Więcej o inicjatywie można przeczytać klikając tutaj

