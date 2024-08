Allegro zmieni ceny? Zobacz co dzieje się na rynku

Polska ma najbardziej konkurencyjny rynek usług kurierskich w Europie, ceny przesyłek są bardzo niskie - powiedział PAP prezes DPD Rafał Nawłoka. Większość operatorów nie chce deklarować, czy i jak długo utrzyma obecne poziomy cen.

Według „Raportu o stanie rynku pocztowego w 2023 roku” Urzędu Komunikacji Elektronicznej z maja 2024 r. w 2023 roku przybyło w Polsce 11 350 samoobsługowych automatów paczkowych, co stanowi 42,2 proc. wzrost w stosunku do 2022 roku. Jak podkreślił UKE, konkurencyjny rynek w segmencie przesyłek kurierskich o pozyskanie klientów wywołuje presję cenową. Przekłada się to na obserwowaną od kilku lat stabilizację średniego przychodu netto na poziomie około 11 zł za przesyłkę kurierską, pomimo wysokiej inflacji i wzrostu kosztów pracy.

Presja cenowa decyduje?

Prezes DPD Polska Rafał Nawłoka potwierdził w rozmowie z PAP, że duża presja cenowa na tym rynku istnieje od wielu lat.

Polska jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem usług kurierskich w Europie, przez to ceny za przesyłki są bardzo niskie w stosunku do innych krajów.

Poinformował, że w planach firmy jest posiadanie 9 000 automatów paczkowych do końca tego roku.

Pytany, czy DPD zamierza utrzymać obecne ceny za przesyłki, Nawłoka ocenił, że bardzo ciężko jest to zaplanować. “Nie wiemy w tej chwili dokładnie jakie koszty nas dotkną w przyszłym roku. Gdybyśmy znali przyszłe parametry kosztowe z różnych kategorii, to moglibyśmy ocenić, czy potrzebne będą podwyżki, czy nie” - przekazał prezes DPD.

Jestem w tej firmie od 2000 roku i od kiedy pamiętam, mówiło się, że w Polsce są obecni wszyscy ważni gracze międzynarodowi. I to się potwierdza. W dodatku wszyscy więksi gracze realizują usługi na terenie całego kraju. I to nie jest powszechna sytuacja w Europie. Jesteśmy bardzo konkurencyjnym rynkiem.

Allegro zmieni ceny?

Allegro, które uruchomiło w czerwcu program Allegro Delivery, w przesłanym PAP komentarzu zapowiedziało, że ceny nie zostaną zmienione do końca 2024 r. „Pomimo wzrostu kosztów logistycznych nie planujemy już w tym roku zmian cen za przesyłki w ramach Allegro Delivery i naszych automatów Allegro One Box” - przekazał PAP Adrian Krajewski z zespołu komunikacji platformy e-commerce Allegro.

W ramach Allegro Delivery klienci mogą zamówić oferty Allegro Smart! do wspólnej sieci 18 tys. punktów odbioru - automatów paczkowych One Box i Orlen Paczka, punktów odbioru One Punkt oraz Odbiór w Punkcie Orlen Paczka. Oznacza to dla sprzedających na platformie Allegro, że jedna umowa z Allegro reguluje współpracę z wieloma przewoźnikami.

„(…) Jako najpopularniejsza platforma e-commerce w kraju wyszliśmy z inicjatywą, by bardziej łączyć niż dzielić i bardziej skupiać się na współpracy niż konkurencji. To nie tylko ruch biznesowy, ale sygnał do rynku” - powiedział Krajewski.

Na razie działamy wraz z Orlen Paczką, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by tę sieć poszerzać. Zapraszamy wszystkich naszych partnerów — InPost, DHL, DPD i innych — do współpracy w ramach Allegro Delivery, bo to coś, co nie tylko racjonalizuje rynek i jest dobrą odpowiedzią na zjawisko tzw. paczkomatozy, ale też może wpłynąć na kwestię kosztów i co za tym idzie ceny końcowej dla konsumentek i konsumentów.

Prezes DPD pytany o możliwość dołączenia DPD do programu Allegro Delivery w najbliższej przyszłości, przekazał, że najpierw musi zapoznać się ze wszystkimi szczegółami takiej współpracy. Podkreślił jednak, iż już kilka tzw. agnostycznych sieci automatów paczkowych, czyli dostępnych dla wielu sieci kurierskich, próbowało przebić się na rynku, jednak - jak zauważył - żadnej się to nie udało.

“Bardzo trudno jest zarządzać dostępną przestrzenią w automatach, jeżeli jest kilku operatorów. Jeśli ktoś chce u mnie dzisiaj zamówić do danego automatu paczkę, ja muszę wiedzieć, czy w automacie paczkowym będzie miejsce. Najpierw musimy mieć system, który będzie to porządkował w taki sposób, żeby nie było sytuacji, w której trzy firmy na raz przywożą paczki i okazuje się, że jest o jedną trzecią miejsca za mało” - podkreślił Nawłoka.

Rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka, na pytanie PAP, czy firma ma w planach współpracę z inną firmą posiadającą automaty paczkowe, poinformował, że „InPost koncentruje się na rozwoju swojej oferty”. Pytany o presję cenową na rynku i ewentualne plany utrzymania cen na obecnych poziomie bądź podwyżki, powiedział, że nie będzie komentował strategii cenowej firmy.

Z kolei zespół prasowy grupy Orlen przekazał PAP, iż spółka dostrzega potencjał usług logistyki paczek, świadczonych przez Ruch oraz sieci automatów paczkowych w Orlenie. “Dalszy rozwój tych obszarów w Grupie Orlen wymagałby jednak znaczących nakładów finansowych, dlatego analizowane są różne scenariusze. Nie można wykluczyć, że Orlen będzie poszukiwał partnerów do rozwoju tego biznesu” - zaznaczono. Dodano, iż obecnie nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej sprawie.

„Niezależnie od analizowanych przyszłych scenariuszy strategicznych, podejmowane są bieżące działania mające na celu maksymalne wykorzystanie istniejących aktywów w segmencie Orlen Paczka (…) Już w kwietniu 2024 r. podjęto współpracę z GLS w zakresie udostępniania skrytek w automatach paczkowych czy współpracę w ramach programu Allegro Delivery” - poinformowano. Jak dodano w przesłanym PAP komunikacie, spółka nie udziela informacji na temat cennika, ponieważ stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

W maju br. firma InPost przekazała, że posiada w Polsce ponad 22 000 paczkomatów - ta firma jako jedyna może nazywać automaty paczkowe paczkomatami. W lutym 2024 r. DPD informowało o posiadaniu 6 000 automatów paczkowych. Grupa Orlen ma 6 000 automatów paczkowych.

Allegro na koniec 2023 roku miało 3 500 automatów paczkowych, a DHL w kwietniu 2024 roku informował o 3000. Choć firma InPost pozostaje zdecydowanym liderem na tym rynku, według raportu Colliers z lutego br., w ciągu dwóch lat jej udział w rynku spadł z 92 proc. do 57 proc.

PAP/ as/