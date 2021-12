Uwaga na otwarte paczki i złodziei wśród kurierów!

Nadejście zamówionej, ale otwartej paczki należy bezwzględnie zgłosić do centrali kuriera, jeśli okaże się, ze brakuje zakupionej zawartości. Niestety kradzieże zdarzają się dość często, mówi się nawet o pladze kradzieży

Często do klientów przychodzą otwarte paczki, zdarza się, że nawet w świątecznych wysyłkach biznesowych! Często paczka otwarta jest na wielkość dłoni damskiej ręki. Problem wiąże się z brakiem rąk do pracy. Kiedyś od kandydatów wymagano zaświadczeń o niekaralności. Dziś do sortowni przyjmują jak leci.

Efekt? Okradzeni klienci firm kurierskich. Do kradzieży dochodzi w wielu miastach Polski, w tym w Warszawie i w Metropolii Górnośląskiej. Warto sprawdzić zawartość paczki, niezależnie od tego, kto dostarcza przesyłkę - kurier, czy nawet poczta.

Zdarza się, że paczka do adresata przychodzi obklejona nową taśmą firmy kurierskiej. A w niekompletnej przesyłce brakuje np. zakupionego telefonu lub innej elektroniki, zegarka, perfum lub innych kosmetyków, etc.

Nigdy nie wysyłajcie kurierem pieniędzy!

(mt)