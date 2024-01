O 70 proc. więcej przesyłek. Gigantyczny sukces ORLEN Paczki

Wzrost liczby dostarczonych przesyłek o 70 proc. odnotowała w 2023 r. sieć punktów Orlen Paczka. O prawie 240 proc. wzrosła zaś liczba dostaw do automatów paczkowych - poinformował we wtorek Orlen. Dodał, że to efekt m.in. rozwoju sieci automatów, która w ub.r. zwiększyła się o ponad 2500 urządzeń.

Podsumowując we wtorek działalność swej sieci punktów odbioru przesyłek, Orlen podkreślił, że dzięki partnerstwu z największymi platformami handlowymi, w ubiegłym roku Orlen Paczka zaczęła obsługiwać wysyłki nie tylko w Polsce, ale także do innych krajów Europy Środkowej. Jak zaznaczono, na 2024 r. Orlen Paczka ma plan pozyskania nowych partnerów i wzmocnienia pozycji na rynku e-commerce.

Koncern podał jednocześnie, że „Orlen Paczka zamknęła miniony rok z 70-procentowym wzrostem wolumenu dostarczonych paczek”.

O prawie 240 proc. wzrosła liczba dostaw do automatów paczkowych. To efekt m.in. bardzo dynamicznego rozwoju sieci automatów, która w ubiegłym roku zwiększyła się o ponad 2500 urządzeń - zaznaczył Orlen.

Bartosz Bielak, członek zarządu Ruch, operatora logistycznego Orlen Paczki, powiedział, że marka ta pozyskuje nowych klientów i umacnia swoją pozycję na rynku e-commerce, który jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów handlu detalicznego w Polsce.

Nie zwalniamy tempa również w tym roku. Przed nami intensywny czas inwestycji, m.in. w logistykę, które pozwolą na realizację kolejnych celów, zgodnie z naszą strategią rozwoju – oświadczył Bielak, cytowany w komunikacie Orlenu.

Jak przekazał koncern, przesyłki w ramach usługi Orlen Paczka dostarczane są do 10,5 tys. punktów, w tym ponad 4500 automatów paczkowych; liczba tych ostatnich wzrosła w zeszłym roku o 125 proc., a punkty odbioru znajdują się już w niemal 3/4 miast w Polsce.

Orlen zwrócił uwagę, że w momencie uruchamiania projektu, we wrześniu 2021 r., Orlen Paczka miał 13 centrów logistycznych, a na koniec ub.r. 21. Koncert zapowiedział, że do końca stycznia 2024 r. zostanie uruchomione centrum w Radomiu, a w lutym w Ełku. Kolejne lokalizacje są w trakcie przygotowania i rozpoczną działalność w najbliższych miesiącach.

Według Orlenu, w ramach działalności jego sieci punktów odbioru przesyłek rozwijane są także trasy kurierskie oraz wzrasta liczba kurierów, których zatrudnienie zwiększyło się w zeszłym roku o 50 proc. Wśród kontrahentów Orlen Paczki, jak podkreślił koncern, są największe platformy handlowe, jak Allegro i Vinted. Dla Vinted usługa koncernu stała się partnerem logistycznym, obsługującym wysyłki na rynku polskim oraz takie kierunki, jak Litwa i Węgry, a także Czechy i Rumunia. Rozwijana jest też współpraca z e-sklepami.

Jak zapowiedział członek zarządu Ruch, w tym roku sfinalizowane zostaną rozmowy z kolejnymi sieciami handlowymi.

W ten sposób rozszerzamy bazę klientów. Z analiz rynkowych wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc. – dodał Bielak.

pap, jb