Naukowcy: Dawanie prezentów obniża ciśnienie krwi i tętno!

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA) ocenili na podstawie przeprowadzonych badań, że dawanie prezentów obniża ciśnienie krwi i tętno, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zawału i udaru - pisze w piątek „Daily Mail”.

U biorących udział w badaniu wolontariuszy, którzy rozdali bliskim i przyjaciołom kartki z życzeniami, zaobserwowano obniżone ciśnienie krwi i tętno. Otrzymywanie prezentów nie ma takiego samego efektu.

Naukowcy z UCLA zrekrutowali do badań 90 studentów. Najpierw wystawili ich na stresującą sytuację, mówiąc, że mają tylko kilka minut na przygotowanie się do przemowy, którą mają publicznie wygłosić. Urządzenia pomiarowe przez cały czas mierzyły ich ciśnienie i tętno. Chwilę potem połowie studentów powiedziano, że mogą wybrać kartkę z pozdrowieniami i wysłać ją do kogokolwiek zechcą. Wraz z nią mają wysłać wiadomość mailem, w której wyjaśnią, dlaczego wybrali właśnie tę osobę. Reszta grupy mogła wybrać kartkę dla siebie samych.