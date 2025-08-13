Kredyty inwestycyjne kuleją, spada marża banków

W pierwszym półroczu 2025 banki zarobiły netto 23,49 mld zł, o 18,3 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego. W porównaniu do maja br. nie było już tak różowo: zysk netto w czerwcu był niższy aż o 43,4 proc.

W okresie od stycznia do czerwca tego roku wynik z odsetek wyniósł 55,01 mld zł (w relacji rok do roku wzrósł o 6,5 proc.), wynik z prowizji sięgnął 9,96 mld zł (wzrost o 1,9 proc.). Koszty działania zwiększyły się o 9,6 proc., do 27,84 mld zł, spadły natomiast - o 15,5 proc. - odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) do 2,86 mld zł.

Oba wskaźniki rentowności - ROE i ROA - były lepsze niż roku temu, natomiast gorsze w porównaniu z majem. ROE, czyli stopa zwrotu z kapitału własnego, na koniec czerwca wyniósł 15,8 proc. (15,98 proc. miesiąc wcześniej i 12,88 proc. rok wcześniej), natomiast ROA - wskaźnik rentowności aktywów (uwzględnia również zadłużenie firmy) sięgnął 1,31 proc. (wobec 1,32 proc. w maju i 1,07 proc. w tym samym okresie 2024).

Spada marża odsetkowa netto (net interest margin - NIM) sektora bankowego: na koniec czerwca wyniosła 3,71 proc. wobec 3,77 proc. miesiąc wcześniej i 3,78 proc. rok wcześniej.

Kredyty inwestycyjne rosną, operacyjne spadają

Przybywa natomiast kredytów: wolumen brutto wzrósł w sektorze niefinansowym, wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (wzrosty są widoczne zarówno w stosunku do maja jak i do zeszłego roku).

W czerwcu powiększył się o 1,9 mld zł, do 482,6 mld zł, portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych (o 0,4 proc. w relacji do maja i o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku). “Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec maja 2025 r. wynosił 94,5 proc.; portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca (-4,6 proc. m/m i -24,0 proc. r/r) do poziomu 26,3 mld zł” - podała KNF.

Przybyło kredytów konsumpcyjnych, a także - i to dość wyraźnie - kredytów operacyjnych (brutto) przedsiębiorstw niefinansowych - w czerwcu 2025 r. portfel dla firm zwiększył się o 8,4 mld zł do 188 mld zł (o 4,7 proc. w relacji miesiąc do miesiąca i o 10,7 proc. w stosunku do zeszłego roku).

Źle wygląda natomiast sytuacja na rynku kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych: portfel (brutto) w czerwcu 2025 r. zmniejszył się o 4,7 mld zł, do 162,6 mld zł (w stosunku do maja spadł o 2,8 proc.).

Depozyty blisko 2 bln zł

KNF podał też dane dotyczące portfela kredytów w tzw. fazie 3, czyli takich, wobec których rozpoznaje się przesłankę utraty wartości: w sektorze niefinansowym w czerwcu 2025 r. wyniósł on 60,1 mld zł, czyli spadł o 0,3 proc. w stosunku do maja i wzrósł o 0,4 proc.w relacji do zeszłego roku.

Produktowo w tej grupie dominują kredyty konsumpcyjne (12,5 mld zł) i operacyjne (18 mld zł), a podmiotowo - osoby prywatne (19,8 mld zł) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (19,5 mld zł).

W czerwcu 2025 wskaźnik kredyty/depozyty spadł do poziomu 59,8 proc. (zmniejszył się o 0,3 pkt proc. w relacji miesiąc do miesiąca, a rok do roku - o 1,6 pkt proc.). „Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 18,8 mld zł do 1 998,4 mld zł (plus 1 proc. m/m i plus 7,9 proc. r/r). Wartość dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,4 proc. całości depozytów) wzrosła o 0,2 mld zł (plus 0,01 proc. m/m i plus 7 proc. r/r)” - poinformował KNF.

SK, ISBnews

