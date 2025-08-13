Związkowiec z PKP Cargo: nawet za PRL było lepiej!

Zwolnienia w PKP Cargo to efekt spadku przewozów, a nie stanowiska związków zawodowych – ocenił w rozmowie z PAP szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Zarzucił rządowi prowadzenie „antykolejowej polityki transportowej” i zapowiedział eskalację protestów.

W poniedziałek PKP Cargo poinformowało, że do 31 lipca br. spółka nie otrzymała odpowiedzi związków zawodowych na propozycje ograniczenia układu zbiorowego pracy, wobec czego rozpoczyna zwolnienia grupowe. Mają one potrwać do 30 września i objąć do 765 pracowników.

– Zwolnienia są, bo spółka PKP Cargo ogranicza zasoby operacyjne, a ogranicza je, bo nie ma czego wozić – powiedział PAP Miętek.

Jak dodał, propozycja zawieszenia układu zbiorowego pracy była „nielogiczna” i nie rozwiązywała problemu braku zleceń.

Czyli co, pracownicy mają pracować za najniższe wynagrodzenie i wtedy praca dla nich będzie, czy będą w zatrudnieniu, pomimo że nie ma co robić? To jest po prostu nielogiczne – podkreślił.

Zwolnienia dotykają kadr najwrażliwszych i najtrudniejszych do odbudowania

Miętek przypomniał, że związki skierowały pismo do premiera, jednak – jak twierdzi – jego urzędnicy przekazali je do Ministerstwa Infrastruktury bez informowania szefa rządu.

– Odpowiedź podsekretarza stanu (w Ministerstwie Infrastruktury – PAP) Piotra Malepszaka sprowadzała się do stwierdzenia, że spółka była źle zarządzana – powiedział związkowiec.

Według niego obecne zwolnienia obejmują głównie pracowników operacyjnych – maszynistów, rewidentów i ustawiaczy. Podkreślił, że wyszkolenie maszynisty trwa około dwóch i pół roku, a ich redukcja utrudni odbudowę przewozów w przyszłości.

Nawet w czasach PRL-u, przy spowolnieniach gospodarczych, maszynistów chroniono – podkreślił Miętek, oceniając, że obecna sytuacja jest „bezprecedensowa” w jego 40-letniej pracy na kolei.

Związkowiec przypomniał, że pod koniec lipca tego roku kolejarze w kilkunastu miejscach w kraju blokowali drogi, protestując przeciwko – ich zdaniem – wygaszaniu przewozów towarowych koleją. Związkowcy chcieli zwrócić uwagę rządu na skutki polityki transportowej faworyzującej transport drogowy.

My zrobiliśmy pikiety, były blokady dróg. One w ogóle przeszły bez echa, jakby się nic nie stało. Żadnego odzewu, żadnej rozmowy i żadnych decyzji. W związku z powyższym będziemy musieli eskalować, bo nie mamy innego wyjścia – powiedział Miętek.

PKP Cargo w restrukturyzacji

Jak podały PKP Cargo, termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczący obowiązywania wypowiedzianego w czerwcu 2025 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy upłynął 31 lipca, jednak do tego czasu nie nadeszła ze strony związkowej żadna odpowiedź. W związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia. Zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników.

Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy. Celem miało być uniknięcie zwolnień grupowych.

Układ obowiązuje do połowy 2026 r., odstąpienie lub wyłączenie najbardziej kosztownych elementów ZUZP w ocenie spółki umożliwiłoby osiągnięcie efektów oszczędnościowych porównywalnych z zaplanowanymi na 2025 r. efektami redukcji zatrudnienia. Według spółki chodziło o rezygnację z elementów wykraczających ponad Kodeks pracy, jak między innymi wyższe niż wynikające z KP wynagrodzenie za czas choroby czy dłuższe okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zostało zmniejszone o 3665 pracowników. Obecnie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto.

PAP, sek

