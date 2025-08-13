Prezydent na spotkaniu z Donaldem Trumpem. A gdzie Tusk?

Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA; odbyło się także drugie spotkanie, bez udziału Donalda Trumpa - przekazał w środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tematem rozmów była wojna w Ukrainie i relacje z Rosją.

O godz. 17 odbyła się konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

Polska, jako ważny kraj europejski, musi i pozostaje bardzo aktywna w polityce międzynarodowej. Prezydent @NawrockiKn od pierwszego dnia swojego urzędowania, a nawet wcześniej, jest bardzo aktywny - spotkanie w Waszyngtonie z @realDonaldTrump, konsultacje z @SecGenNATO i szereg rozmów telefonicznych z kluczowymi liderami. Kwestie bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze - napisał po konferencji minister KPRP Marcin Przydacz.

Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany we wtorek, czy premier Tusk będzie uczestniczyć w środowej telekonferencji z Trumpem, potwierdził.

Kancelaria prezydenta powiadomiła w środę, że to prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji liderów europejskich państw z Trumpem.

Szłapka doprecyzował PAP w środę, że łącznie ws. Ukrainy odbywają się tego dnia trzy rozmowy. Pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.

Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na której przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Nawrocki.

O godz. 18 odbędzie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska.

W piątek przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska, a tematem ma być wojna w Ukrainie i ewentualne rozmowy pokojowe.

W sieci zawrzało po rozmowach Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa!

W sieci zawrzało po rozmowach Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa! - reakcje zebrał portal wPolityce.pl

Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu przez @POTUS. Poszedł do kąta jak uczniak. Dobrze, że mamy Prezydenta @NawrockiKn , z którym liczą się najważniejsi światowi politycy – napisała na X posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.

Jak to było - one Donald is more then enough – zauważył publicysta Cezary Gmyz.

**»» Więcej o reakcjach na udział prezydenta Nawrockiego w rozmowach z prezydentem USA czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Fala komentarzy w sieci: „Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu”

