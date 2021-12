Miller przekonany, że każdy w PiS ma papiery Pegazusa...

Jak widać, na nic tłumaczenia, że polityków opozycji w ostatnich wyborach raczej podsłuchiwały służby inne niż polskie. Próba wykreowania polskiego Watergate może być zbyt atrakcyjna dla wszystkich graczy poza PiS-em. Do tego stopnia, że Leszek Miller w TVN24 przekonywał, że lada moment „ludzie PiS-u” zaczną sami dostarczać dowodów na używanie Pegasusa

Leszek Miller w TVN24 powiedział, że kiedy PiS zacznie tracić w sondażach, znajdą się politycy tej partii, którzy „zaczną sypać”.

Zaczną przychodzić do polityków opozycyjnych i przynosić rozmaite papiery - ocenił.

Zdaniem Millera Prawo i Sprawiedliwość może też stracić na sprawie Pegazusa i podsłuchów część wahających się wyborców.

W PiS-ie jest coraz więcej ludzi, którzy myślą: „co się stanie, jak przegramy wybory?” Kiedy notowania PiS zaczną spadać część pisowców zacznie kontaktować się z ludźmi opozycji i przynosić papiery. Papiery dotyczące Pegazusa też przyniosą - skomentował.

Czyli według tej logiki: 1. sondaże są już złe dla PiS (wbrew pobożnym życzeniom opozycji nie są, są stabilne), ale co ważniejsze: 2. przecież każdy w PiS ma „kwity” na używanie Pegazusa, 3. teczka, którą można zabrać wszędzie na pewno nie przyjechała do Polski z zewnątrz. Oj, lubią się w tej opozycji fantazjować… A przecież to, że użyto go w Polsce nie wskazuje jasno na to, kto z tego urządzenia korzystał.

Sprawa oczywiście jest bardzo poważna, ale myślenie życzeniowe opozycji na temat jej przegranej w wyborach rokuje dla PiS tylko dobrze.

mw, TVN24.pl