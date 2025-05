„Sieci”: Paskudna kampania

To była najbrudniejsza kampania ze wszystkich prezydenckich bitew, jakie oglądaliśmy w ostatnich dekadach. Jeśli tak to wyglądało w pierwszej rundzie, co zrobi sztab Trzaskowskiego i system Tuska w najbliższych dwóch tygodniach? – pyta Marek Pyza w tygodniu „Sieci”.

Ciemna strona kampanii prezydenckiej

W ostatniej fazie kampanii mieliśmy do czynienia z olbrzymim skandalem (i to nie jednym), który w zdrowej demokracji i państwie prawa zakończyłby się dymisjami na szczeblu rządowym. Coraz więcej wskazuje na to, że w 2025 r. do ponurej historii wykorzystywania służb specjalnych do walki wyborczej został dopisany kolejny rozdział – pisze Marek Pyza.

Dlaczego tak się stało? - Fatalna, wręcz kompromitująca kampania głównego faworyta, wiceszefa partii sprawującej władzę, została „dopalona” pseudoaferą wykreowaną, jak każą myśleć tropy, z dużym udziałem służb.

Każdy dzień przynosił nowe sensacje, a wszyscy się zastanawiali, skąd dziennikarze mają błyskawiczny dostęp do dokumentów, których próżno szukać w ogólnodostępnych rejestrach. Od początku podejrzewano, że stoją za tym służby specjalne, które sprawdzały Nawrockiego (w 2009, 2014 i 2021 r.) w związku z procedurą przyznawania dostępu do informacji niejawnych. Za każdym razem wydawały taki certyfikat. Sztab kandydata głośno zarzucał, że jedynym źródłem informacji publikowanych w mediach może być teczka tego postępowania w ABW. Specsłużby zaprzeczały i straszyły sądem wszystkim powtarzającym takie tezy. Ale 9 maja sprawa się rypła – przypominam Marek Pyza.

Cień służb specjalnych, pieniądze z państwowych spółek i z zagranicy na hejterskie spoty produkowane przez przyjaciół obozu władzy – analiza ciemnej strony kampanii prezydenckiej w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Władza znów na wojnie z kibicami

Piotr Gursztyn alarmuje na łamach tygodnika: „Władza znów na wojnie z kibicami!” - Po ośmiu apolitycznych latach na stadiony wróciły banery z treściami nawiązującymi do bieżących wydarzeń. Ich negatywnymi bohaterami są przede wszystkim Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras. Nie jest to zbieg przypadków ani błahe zjawisko. To efekt bolesnych zaszłości z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska oraz partyjnej nadgorliwości ministra Nitrasa.

Czy przechodząca przez polskie stadiony fala będzie miała realny wpływ na politykę? Warto przypomnieć, że kilkanaście lat temu właśnie brutalność wobec kibiców spowodowała, że odwrócenie od PO dużej grupy najmłodszych kibiców. Jak będzie teraz? - Trudno przesądzić, jak będzie teraz, ale jedna rzecz jest już widoczna. Oprawy na stadionach mają znaczenie – wpisują się w tendencję ośmieszania władzy Tuska i postaci Trzaskowskiego. To także przez kibiców i ich transparenty prezydent Warszawy staje się człowiekiem memem.

Jaki będzie pontyfikat Leona XIV?

Z kolei Grzegorz Górny próbuje rozwikłać zagadkę planów papieża Leona XIV i zastanawia się – jak będzie wyglądał jego pontyfikat?

Nowy pontyfikat to wielka niewiadoma, tym bardziej że każdy papież naznacza swoją posługę rysem własnego charakteru i poglądów, a także tradycji duchowej i kultury politycznej, które go ukształtowały. Robert Prevost pozostaje natomiast zagadką, ponieważ do tej pory nie był szerzej znany nie tylko większości katolików, lecz także religijnym ekspertom. Nie udzielał się publicznie w mediach. Nie opublikował ani jednej książki, na podstawie której można by było zrekonstruować jego pogląd na Kościół i sytuację w świecie. Pozostaje więc czekać na jego decyzje, dokumenty i nominacje, które pokażą, w jakim kierunku podąży obecny pontyfikat. Wydaje się jednak, że w analizach na temat papiestwa dominuje dziś perspektywa czysto świecka, która ignoruje asystencję Ducha Świętego. Jeśli większość kardynałów na konklawe otworzyła się na jego działanie, pozostaje mieć nadzieję, że dokonali wyboru zgodnego z natchnieniem Bożym, a nie intrygami grup nacisku takimi jak grupa z Sankt Gallen – pisze Grzegorz Górny.

