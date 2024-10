Katastrofa powodziowa. PiS kieruje sprawę do NIK

Posłowie PiS: Grzegorz Lorek i Ireneusz Zyska poinformowali w czwartek, że składają wniosek do NIK o przeprowadzenie doraźnej kontroli dotyczącej powodzi. Chcą, aby NIK skontrolowała działania m.in. premiera Donalda Tuska, KPRM, szefa MSWiA wraz z podległymi służbami i szefa MON.

„Składamy do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej aspektu powodzi. Chcielibyśmy, żeby NIK skontrolowała: premiera Donalda Tuska; Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji wraz podległymi mu służbami, ministra obrony narodowej, przede wszystkim (chodzi) o wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej w akcji powodziowej, Wody Polskie oraz wszystkie organy, które współdziałały w zakresie przeciwpowodziowym” - powiedział Lorek w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Zdaniem posła PiS, bulwersująca jest sprawa przerwania tamy i przekazywania informacji powodzianom, a także aspekt ewakuacji szpitala w Nysie.

Jak doszło do tego, że pacjentów ewakuowano pontonami? Czy nie było informacji? Czy zawiodły służby? Czy też dyrektor szpitala źle podejmował decyzję? - pytał poseł. Myślę, że nie samorząd i nie dyrektor szpitala, a państwo polskie nie wywiązało się należycie z zadań, które przed nimi stawiają konstytucja i ustawy - ocenił Lorek.

Zyska zarzucił premierowi, szefowi MSWiA i szefowi MON, że „nie podjęli dostatecznych działań przed wystąpieniem powodzi, a dopiero post factum”. „Zgodnie z tym, co mówił (były komendant główny PSP) generał Andrzej Bartkowiak, Polska jest czwartą siłą ratowniczą na świecie. 250 tys. strażaków Państwowej Straży i Ochotniczej Straży Pożarnej nie zostało użytych do zabezpieczenia, do pomocy mieszkańcom zalanych terenów przed wystąpieniem powodzi” - wskazał poseł PiS.

Poseł PiS wezwał szefa NIK Mariana Banasia, aby „niezwłocznie w trybie doraźnym przeprowadził kontrolę i wyjaśnił przyczyny zaniechania, nieudolności, niekompetencji, bezradności i chaosu jaki premier Donald Tusk wprowadził swoim zachowaniem oraz brakiem decyzyjności”.

Posłowie PiS po wstępnej kontroli

„UWAGA‼️Tylko 1️⃣6️⃣ rodzin otrzymało wsparcie do 200 tys. zł na odbudowę zniszczonych domów i mieszkań 🏚

W tym samym czasie w budżecie zaplanowano 25 MLN ZŁOTYCH‼️na obsługę pana Ministra Kierwińskiego odpowiedzialnego za pomoc powodzianom.

Te katastrofalne informacje płyną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie wraz z posłem @HreniakPawel kontrolowaliśmy to jak państwo polskie zarządzane przez Donalda Tuska pomaga ofiarom powodzi, która miała miejsce już miesiąc temu.”

PAP

