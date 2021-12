Onet sugeruje, że to szef aktywów państwowych zapłaci za Turów

Portal Onet prezentuje projekt uchwały Rady Ministrów, zgodnie z którym minister aktywów państwowych, czyli wicepremier Jacek Sasin, miałby być zobowiązany do zapłaty kar z powodu niewstrzymania pracy kopalni Turów. Do wstrzymania wydobycia w tej kopalni Polska została zobowiązana na mocy postanowienia TSUE. Portal wPolityce.pl zapytał rzecznika MAP, czy ma wiedzę o takiej uchwale

Rada Ministrów zobowiązuje Ministra Aktywów Państwowych do wykonania postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2021 w sprawie C-121/21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – ma brzmieć treść uchwały, którą prezentuje portal Onet. W tym miejscu warto przypomnieć, że chodzi o 500 tys. euro za każdy dzień funkcjonowania kopalni, licząc od 20 września tego roku.

MAP: U nas żaden taki projekt nie powstawał

Rzecznik MAP Karol Manys w rozmowie z portalem wPolityce.pl podkreśla, iż nie ma wiedzy o istnieniu takiego projektu.

Rzecznik MAP nie kryje braku zrozumienia dla ewentualnego postawienia sprawy kopalni Turów w przedstawiony w uchwale sposób.

Na uwagę, że w negocjacjach ws. Turowa uczestniczył także ówczesny wiceszef MAP Artur Soboń, odpowiada:

Tak, my w tym procesie jesteśmy, ale tyko i wyłącznie o tyle, o ile odpowiadamy za nadzór nad Polska Grupą Energetyczną, a jak wiadomo kopalnia Turów należy do PGE. Owszem, pan minister Soboń brał udział w tych negocjacjach, natomiast prowadził je minister Kurtyka i już. Nie wiem nic o tym, aby to miało się w jakikolwiek sposób zmieniać.