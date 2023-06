Turów znowu przeszkadza, tym razem ekologom

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek Die Große Kreisstadt Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów – informuje portal wPolityce.pl.

Europoseł Anna Zalewska powiedziała portalowi, że PGE będzie odwoływać się od postanowienia WSA, a kwestie podnoszone przez ekologów są niemerytoryczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 31 maja br. wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie.

Europoseł Anna Zalewska zwraca uwagę w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że poza niemieckim i czeskim Greenpeacem, skargę złożyła też „niezmordowana korporacja Franka Bolda”.

„Ta korporacja skarżyła Lasy Państwowe i Polskę do TSUE, że nie uczestniczy w gospodarowaniu w polskich lasach. Trybunał przyznał im rację. To niebywałe” – podkreśla polityk.

„Postanowienie przychyliło się w całości do wszystkich skarg dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, które podnoszone były przy wydawaniu koncesji do 2026 a później do 2044 roku. To o tyle zaskakujące, że kwestie podnoszone przez te NGO-sy były absolutnie niemerytoryczne, bardzo emocjonalne. Dotyczyły tego między innymi, że ten, który szkodzi, płaci - ale przecież Turów płaci ETS-y. Podnoszono kwestię niwelowania szkód, a to robi Turów zgodnie ze wszystkimi rozporządzeniami UE, tak samo, jak po stronie niemieckiej i czeskiej. I wreszcie, że należy zaprzestać wydobywania, ponieważ grozi to nieodwracalnymi zmianami w środowisku” – wyjaśnia eurodeputowana w rozmowie z wPolityce.pl.