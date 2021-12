Morawiecki: Dzięki inwestycjom powstają nowe miejsca pracy

Inwestycje są kluczem do tworzenia nowych miejsc pracy, modernizacji państwa i infrastruktury - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Program Inwestycji Strategicznych ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej zwracał uwagę, że aby gospodarczo wyjść z ogólnoświatowych tarapatów spowodowanych pandemią, musimy inwestować. Inwestycje są tą najlepszą drogą do tworzenia nowych miejsc pracy, do modernizacji państwa, do modernizacji infrastruktury - wskazał.

Zwrócił uwagę, że z tego powodu już pół roku temu zaproponowano Rządowy Fundusz Polski Ład. Ten fundusz, jako część całego naszego programu o nazwie Polski Ład, ma na celu umożliwić inwestycje - mówił premier.

Zwrócił uwagę, że w pierwszym naborze z tego funduszu blisko 100 proc. samorządów otrzymało środki. Nazywamy to Programem Inwestycji Strategicznych, dlatego że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenie na gospodarkę w roku 2022, 2023, po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują doinwestowania. Tak jak to było w pierwszej transzy Inwestycji Strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować, przyczynić się do utworzenia około 0,5 miliona nowych miejsc pracy - powiedział.

Podkreślał też, że podstawą polityki gospodarczej rządu w czasie pandemii była obrona miejsc pracy. Dodał, że porównując do innych krajów, jak Niemcy czy Włochy jesteśmy wśród tych krajów, które nie tylko obroniły miejsca pracy najlepiej, ale także utworzyły nowe miejsca pracy.

Ten Program Inwestycji Strategicznych, który przedstawiamy tutaj państwu, jako wykonanie naszych wcześniejszych obietnic ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse” - mówił premier.

Program Inwestycji Strategicznych to strumień pieniędzy

Program Inwestycji Strategicznych to wielki strumień pieniędzy skierowany do samorządów, który uruchomi falę modernizacji; w ramach pierwszej transzy rozdysponowano wśród samorządów ponad 23 mld zł; w przyszłym roku rozstrzygnięcie drugiego naboru - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że rządowy Program Inwestycji Strategicznych ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy także na terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse.

Jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji, strumień, który ma być skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na zasadach bardzo korzystnych, na zasadach mniej więcej takich, jakie były poprzednio, co do poziomu finansowania, czyli do 95 proc. bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego - powiedział szef rządu.

Dodał, że spodziewane jest około 4 tys. wniosków od samorządów. Jak mówił, w drugim naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą tak, jak poprzednio złożyć trzy wnioski o dofinansowanie - pierwszy do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł i trzeci do 65 mln zł.

Morawiecki zaznaczył, że są gminy w Polsce, które od blisko 30 lat nie doświadczyły inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Morawiecki mówił, że Program Inwestycji Strategicznych to jest rewolucyjny pomysł i przełom, który zwiększy szanse rozwojowe, wyrówna te szanse rozwojowe w całej Polsce.

Morawiecki dodał, że nowy nabór wniosków rusza w najbliższym czasie. Mówimy o przyszłym roku, o kolejnych kilku miesiącach, w których rozstrzygnie się ten drugi nabór - zapowiedział szef rządu.

Wskazał, że w ramach pierwszej transzy rozdysponowano wśród samorządów ponad 23 mld zł. Z tych środków - jak wymieniał - powstają m.in. nowe drogi, szkoły, przedszkola, a także finansowane są inwestycje w energetykę.

A Tusk na to: po co inwestować

Chcemy, aby wielkie strumienie finansowe skierować do wszystkich samorządów - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji o Programie Inwestycji Strategicznych.

Podczas konferencji prasowej premier mówił, że pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych są przeznaczane na remonty szkół, przedszkoli i żłobków, nowe drogi, ciepłownictwo, inwestycje w energetykę i projekty wspierające miejsca pracy np. parki technologiczne, uzbrojenie terenu, aby przyciągać nowych inwestorów. To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza - mówił.

Myślę, że opozycja, pewnie Donald Tusk w związku ze swoim modelem rozwoju, który nazwał polaryzacyjno-dyfuzyjnym, powiedziałby, że „po co inwestować w takie tereny, takie gminy, takie powiaty, skoro one się wyludniają?” - ocenił Morawiecki. „Ja odwracam to pytanie. Być może niektóre miejsca się wyludniały, bo właśnie nie ma tych inwestycji, nie ma szans na nowe drogi, na nowych przedsiębiorców, na nową szkołę, na lepszą służbę zdrowia i to jest właśnie nasza obietnica: żeby Polska równomiernie się rozwijała, możliwie równomiernie. Właśnie po to chcemy również w sprawiedliwy sposób te wielkie strumienie skierować do wszystkich samorządów” - dodał. Od samego początku zmieniamy Polskę lokalną, pokazujemy, że można te szanse rozwojowe stworzyć w naszych powiatach, miastach, miastach burmistrzowskich, miastach mniejszych wielkości, ale także średniej wielkości - doskonale o tym wiedzą prezydenci miast na prawach powiatu - mówił Morawiecki.

PAP/mt