Do 28 lutego wnioski do programu inwestycji strategicznych

Nabór wniosków samorządów w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu został przedłużony do 28 lutego br., poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Początkowo termin naboru miał zakończyć się w połowie lutego.

Ważne informacje dla samorządowców! […] zaplanowany do 15.02 nabór w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych #Polski Ład, decyzją @PremierRP @MorawieckiM przedłużony do końca lutego!” – napisał Szefernaker na swoim koncie na Twitterze.

Program Inwestycji Strategicznych przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek. Celem programu jest wspieranie inwestycji w zakresie m.in. modernizacji dróg, ścieżek rowerowych czy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy szkół, żłobków czy przedszkoli.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie może wynieść nawet 98 proc.

Do rozdysponowania jest kwota ok. 20 mld zł. Zgodnie z zasadami, samorządy będą mogły złożyć trzy wnioski. Pierwszy wniosek inwestycyjny będzie mógł opiewać na kwotę do 5 mln zł, drugi - do 30 mln zł, natomiast trzeci - do 65 mln zł. Złożenie wniosku do 5 mln zł jest warunkiem, aby złożyć drugi i trzeci wniosek.

ISBnews/RO