Lichocka złożyła skargę na "Królowe życia" w TTV

Poseł Joanna Lichocka (PiS) i członek Rady Mediów Narodowych (RMN) zwróciła się w piątek listownie do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o podjęcie czynności sprawdzających wobec prowadzącej i gościa audycji „Królowe życia” nadawanej na antenie TTV.

Zwracam się do Pana Przewodniczącego o podjęcie czynności sprawdzających z związku z ujawnionymi przez Jana Śpiewaka, aktywistę obywatelskiego, informacjami, iż na antenie telewizji TTV rozpowszechniana jest audycja pt. +Królowe życia+, której prowadzącą jest osoba skazana za stręczycielstwo i handel ludźmi - napisała w skardze do przewodniczącego KRRiT, którą opublikowała na Fb.

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP, „o całej sprawie dowidziała się z mediów społecznościowych, z wpisu i informacji Jana Śpiewaka”. „Ja się na Jana Śpiewaka zresztą powołuję w tym piśmie. Traktuję poważnie jego +bicie na alarm+ - bo ja uważam, że Jan Śpiewak teraz po prostu +bije na alarm+ - że te wartości są zupełnie odwracane, że tutaj jest propagowanie zła i że trzeba coś w tej sprawie zrobić” - wyjaśniła poseł PiS.

Uważam, że on ma rację i w ramach swoich kompetencji jako członka RMN i posła mogłam tutaj złożyć taką oficjalną skargę do KRRiT - powiedziała. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Kołodziejski potraktuje to poważnie i KRRiT podejmie postępowanie w tej sprawie - podkreśliła Lichocka.