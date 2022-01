NFOŚiGW dofinansuje modernizację elektrowni wodnej PGE

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otrzyma ponad 6 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin

PGE Energia Odnawialna jeszcze w tym miesiącu rozpisze przetarg na wykonanie wszystkich prac. W pierwszej kolejności wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz całym zapleczem technologicznym. Następnie odnowiony będzie hydrozespół Hz 1 w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne oraz generator transformatora. Spółka planuje zakończenie modernizacji całej elektrowni w I kwartale 2024 r., podano w komunikacie.

Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10% z obecnych 4 405 MWh do 4 845 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2 000 gospodarstw domowych - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.