PKP oczekuje zniesienia ograniczeń w przewozach z Ukrainy

Spółki z Grupy PKP oczekują niezwłocznego wycofania się przez Koleje Ukraińskie (UZ) z ograniczeń przewozowych w tranzycie do Polski drogą kolejową, poinformowali członkowie zarządów PKP SA, PKP Cargo i PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej

20 stycznia mają wejść w życie kolejne ograniczenia, polegające na zakazie wwozu ładunków w wagonach UZ do Polski, co dodatkowo pogorszy sytuację PKP Cargo i PKP LHS, ocenia PKP SA.

W związku z wyczerpaniem się możliwości prowadzenia rozmów przez Grupę PKP, pod auspicjami PKP SA, chciałbym powtórzyć, tym razem publicznie, nasze oczekiwania względem Kolei Ukraińskich. Oczekujemy wycofania się z nałożonych i zaplanowanych zakazów w transporcie i przywrócenia niezakłóconego ruchu pomiędzy naszymi krajami” - powiedział członek zarządu PKP SA Andrzej Olszewski, podczas konferencji prasowej.

Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Władysław Szczepkowski poinformował, że obecnie większość transportu z m.in. Chin do Polski przechodzi przez Białoruś, zwłaszcza przejście graniczne Brześć - Terespol. Ocenił, że działania UZ są „szkodliwe i nieuzasadnione” oraz wyraził oczekiwanie ich niezwłocznego i bezwarunkowego odwołania.

W związku z wprowadzeniem przez Koleje Ukraińskie ograniczenia przewozowego, obejmującego zakaz przewozu wagonów ładownych i próżnych w tranzycie przez terytorium Ukrainy do Polski oraz w związku z zapowiedzią całkowitego ograniczenia od 20 stycznia eksportu do Polski wagonów własności UZ, naszą spółkę, jak również Koleje Ukraińskie, dotykają konkretne straty finansowe i wizerunkowe - powiedział Szczepkowski.

„Koleje Ukraińskie są naszym kluczowym partnerem handlowym. Przez 20 lat działalności PKP LHS zainwestowała ponad 1 mld zł w modernizację taboru i rozbudowę infrastruktury. To dzięki rozwojowi przewozów do Sławkowa rośnie również skala przewozów i przychody Kolei Ukraińskich. Mamy nadzieję, że nasi ukraińscy partnerzy odblokują tranzyt, bo to oni są jego głównym beneficjentem” - dodał prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb.

PKP przypomina, że z dniem 30 listopada 2021 r. Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy z i do: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Mołdawii i Estonii. Jednocześnie w wykazie ograniczeń przewozowych UZ wprowadzono zapowiedź całkowitego ograniczenia eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach własności UZ, z terminem obowiązywania od 1 stycznia br. (przesuniętego następnie na 20 stycznia 2022 r.)

Początkowo, obok ww. ograniczenia „tranzytowego”, Koleje Ukraińskie wprowadziły również ograniczenie tranzytu do Słowacji, Czech i Austrii, jednak po kilku dniach ograniczenia te zostały zniesione. Oznacza to, że ograniczenie dotyczą wyłącznie Polski. Jako przyczynę wprowadzanych ograniczeń przewozowych wymierzonych w Polskę podawano początkowo ograniczoną okresowo przepustowość ukraińskiej sieci kolejowej i nagromadzenie przesyłek oczekujących przekazania z UZ na PKP. W toku podjętych konsultacji prezesa zarządu PKP SA z UZ okazało się, że takie przeszkody nie mają faktycznie miejsca, a stronę polską poinformowano, że odwołanie wprowadzonych ograniczeń leży poza kompetencjami ukraińskiej administracji kolejowej.

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP. Jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.

ISBnews/KG